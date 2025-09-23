Топ-30 директоров по корпоративному управлению

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Маркелов Дмитрий Валентинович Директор по корпоративному управлению hh.ru 2 Красуцкая Алина Наильевна Корпоративный секретарь Группа «Астра» 3 Сенатская Ирина Игоревна Операционный директор «Базис» 4 Савенко Евгений Владимирович Заместитель генерального директора, директор операционного департамента «СберТех» Коммерческие банки 1 Игнатьев Евгений Геннадьевич Руководитель аппарата наблюдательного совета—корпоративный секретарь Группа ВТБ 2 Цветков Олег Юрьевич Управляющий директор—руководитель службы корпоративного секретаря «Сбер» 3 Короткова Екатерина Александровна Корпоративный секретарь МТС-банк Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Дмитриев Олег Владимирович Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению, Корпоративный секретарь Гознак Машиностроение 1 Бреева Елена Леонидовна Директор по корпоративному управлению и комплаенс ГАЗ 2 Ворновский Андрей Николаевич Вице-президент по организационному развитию и координации проектов «Автотор» Медиабизнес 1 Леонтьева Ольга Геннадьевна Первый заместитель генерального директора «Союзмультфильм» 2 Англиченков Илья Георгиевич Директор департамента корпоративного развития Газпром-Медиа Холдинг Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Платов Павел Евгеньевич Корпоративный секретарь—директор департамента «Норникель» Многопрофильные холдинги 1 Щукина Ирина Александровна Заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративному управлению и развитию бизнеса «Техноимпульс» Связь и телекоммуникации 1 Лысенко Оксана Вадимовна Директор, корпоративный секретарь, дирекция по корпоративному управлению «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 2 Сафронов Роман Михайлович Директор по корпоративному управлению МТС 3 Лизунова Дарья Александровна Корпоративный секретарь «МегаФон» Сельское хозяйство 1 Шивидов Борис Викторович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Агрохолдинг «Степь» Сервис 1 Карпинская Ирина Валерьевна Корпоративный секретарь «СберЗдоровье» Страхование 1 Тукбаев Артем Александрович Корпоративный секретарь Группа «Ренессанс страхование» Строительство 1 Маринин Сергей Александрович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам «Мосинжпроект» Торговля 1 Заячковская Татьяна Валерьевна Управляющий директор по корпоративному управлению Lamoda Транспорт 1 Евсегнеева Вера Александровна Начальник департамента корпоративного управления РЖД 2 Абдуллаева Раджана Григорьевна Корпоративный секретарь Федеральная грузовая компания 3 Федосов Михаил Николаевич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и закупочной деятельности «Аэрофлот» Фармацевтика 1 Петров Игорь Олегович Директор по корпоративному управлению и трансформации бизнеса «Биннофарм Групп» 2 Береснёв Олег Владимирович Первый заместитель генерального директора «Ригла» Финансовый сектор 1 Каменский Александр Михайлович Управляющий директор по корпоративному управлению Московская биржа Химическая промышленность 1 Медведева Марина Владимировна Член правления—управляющий директор, бизнес-процессы. Общекорпоративные сервисы. Корпоративное управление СИБУР Энергетика и топливный комплекс 1 Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению «Россети» 2 Коптяков Станислав Сергеевич Директор департамента корпоративного управления «РусГидро»