Топ-30 директоров по корпоративному управлению

|Информационные технологии
|1
|Маркелов Дмитрий Валентинович
|Директор по корпоративному управлению
|hh.ru
|2
|Красуцкая Алина Наильевна
|Корпоративный секретарь
|Группа «Астра»
|3
|Сенатская Ирина Игоревна
|Операционный директор
|«Базис»
|4
|Савенко Евгений Владимирович
|Заместитель генерального директора, директор операционного департамента
|«СберТех»
|Коммерческие банки
|1
|Игнатьев Евгений Геннадьевич
|Руководитель аппарата наблюдательного совета—корпоративный секретарь
|Группа ВТБ
|2
|Цветков Олег Юрьевич
|Управляющий директор—руководитель службы корпоративного секретаря
|«Сбер»
|3
|Короткова Екатерина Александровна
|Корпоративный секретарь
|МТС-банк
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|1
|Дмитриев Олег Владимирович
|Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению, Корпоративный секретарь
|Гознак
|Машиностроение
|1
|Бреева Елена Леонидовна
|Директор по корпоративному управлению и комплаенс
|ГАЗ
|2
|Ворновский Андрей Николаевич
|Вице-президент по организационному развитию и координации проектов
|«Автотор»
|Медиабизнес
|1
|Леонтьева Ольга Геннадьевна
|Первый заместитель генерального директора
|«Союзмультфильм»
|2
|Англиченков Илья Георгиевич
|Директор департамента корпоративного развития
|Газпром-Медиа Холдинг
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Платов Павел Евгеньевич
|Корпоративный секретарь—директор департамента
|«Норникель»
|Многопрофильные холдинги
|1
|Щукина Ирина Александровна
|Заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративному управлению и развитию бизнеса
|«Техноимпульс»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Лысенко Оксана Вадимовна
|Директор, корпоративный секретарь, дирекция по корпоративному управлению
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|2
|Сафронов Роман Михайлович
|Директор по корпоративному управлению
|МТС
|3
|Лизунова Дарья Александровна
|Корпоративный секретарь
|«МегаФон»
|Сельское хозяйство
|1
|Шивидов Борис Викторович
|Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
|Агрохолдинг «Степь»
|Сервис
|1
|Карпинская Ирина Валерьевна
|Корпоративный секретарь
|«СберЗдоровье»
|Страхование
|1
|Тукбаев Артем Александрович
|Корпоративный секретарь
|Группа «Ренессанс страхование»
|Строительство
|1
|Маринин Сергей Александрович
|Заместитель генерального директора по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам
|«Мосинжпроект»
|Торговля
|1
|Заячковская Татьяна Валерьевна
|Управляющий директор по корпоративному управлению
|Lamoda
|Транспорт
|1
|Евсегнеева Вера Александровна
|Начальник департамента корпоративного управления
|РЖД
|2
|Абдуллаева Раджана Григорьевна
|Корпоративный секретарь
|Федеральная грузовая компания
|3
|Федосов Михаил Николаевич
|Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и закупочной деятельности
|«Аэрофлот»
|Фармацевтика
|1
|Петров Игорь Олегович
|Директор по корпоративному управлению и трансформации бизнеса
|«Биннофарм Групп»
|2
|Береснёв Олег Владимирович
|Первый заместитель генерального директора
|«Ригла»
|Финансовый сектор
|1
|Каменский Александр Михайлович
|Управляющий директор по корпоративному управлению
|Московская биржа
|Химическая промышленность
|1
|Медведева Марина Владимировна
|Член правления—управляющий директор, бизнес-процессы. Общекорпоративные сервисы. Корпоративное управление
|СИБУР
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Тихонова Мария Геннадьевна
|Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
|«Россети»
|2
|Коптяков Станислав Сергеевич
|Директор департамента корпоративного управления
|«РусГидро»