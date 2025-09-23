Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Топ-30 директоров по корпоративному управлению

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Маркелов Дмитрий Валентинович Директор по корпоративному управлению hh.ru
2 Красуцкая Алина Наильевна Корпоративный секретарь Группа «Астра»
3 Сенатская Ирина Игоревна Операционный директор «Базис»
4 Савенко Евгений Владимирович Заместитель генерального директора, директор операционного департамента «СберТех»
Коммерческие банки
1 Игнатьев Евгений Геннадьевич Руководитель аппарата наблюдательного совета—корпоративный секретарь Группа ВТБ
2 Цветков Олег Юрьевич Управляющий директор—руководитель службы корпоративного секретаря «Сбер»
3 Короткова Екатерина Александровна Корпоративный секретарь МТС-банк
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
1 Дмитриев Олег Владимирович Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению, Корпоративный секретарь Гознак
Машиностроение
1 Бреева Елена Леонидовна Директор по корпоративному управлению и комплаенс ГАЗ
2 Ворновский Андрей Николаевич Вице-президент по организационному развитию и координации проектов «Автотор»
Медиабизнес
1 Леонтьева Ольга Геннадьевна Первый заместитель генерального директора «Союзмультфильм»
2 Англиченков Илья Георгиевич Директор департамента корпоративного развития Газпром-Медиа Холдинг
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Платов Павел Евгеньевич Корпоративный секретарь—директор департамента «Норникель»
Многопрофильные холдинги
1 Щукина Ирина Александровна Заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративному управлению и развитию бизнеса «Техноимпульс»
Связь и телекоммуникации
1 Лысенко Оксана Вадимовна Директор, корпоративный секретарь, дирекция по корпоративному управлению «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
2 Сафронов Роман Михайлович Директор по корпоративному управлению МТС
3 Лизунова Дарья Александровна Корпоративный секретарь «МегаФон»
Сельское хозяйство
1 Шивидов Борис Викторович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Агрохолдинг «Степь»
Сервис
1 Карпинская Ирина Валерьевна Корпоративный секретарь «СберЗдоровье»
Страхование
1 Тукбаев Артем Александрович Корпоративный секретарь Группа «Ренессанс страхование»
Строительство
1 Маринин Сергей Александрович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам «Мосинжпроект»
Торговля
1 Заячковская Татьяна Валерьевна Управляющий директор по корпоративному управлению Lamoda
Транспорт
1 Евсегнеева Вера Александровна Начальник департамента корпоративного управления РЖД
2 Абдуллаева Раджана Григорьевна Корпоративный секретарь Федеральная грузовая компания
3 Федосов Михаил Николаевич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и закупочной деятельности «Аэрофлот»
Фармацевтика
1 Петров Игорь Олегович Директор по корпоративному управлению и трансформации бизнеса «Биннофарм Групп»
2 Береснёв Олег Владимирович Первый заместитель генерального директора «Ригла»
Финансовый сектор
1 Каменский Александр Михайлович Управляющий директор по корпоративному управлению Московская биржа
Химическая промышленность
1 Медведева Марина Владимировна Член правления—управляющий директор, бизнес-процессы. Общекорпоративные сервисы. Корпоративное управление СИБУР
Энергетика и топливный комплекс
1 Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению «Россети»
2 Коптяков Станислав Сергеевич Директор департамента корпоративного управления «РусГидро»

Новости компаний Все