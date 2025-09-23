Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Топ-40 директоров по цифровой трансформации

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Иванов Антон Михайлович Технический директор «Лаборатория Касперского»
2 Щербаков Виталий Андреевич Директор департамента по большим данным и развитию дата-продуктов «МегаТех»
Коммерческие банки
1 Кулик Вадим Валерьевич Заместитель президента—председателя правления Группа ВТБ
2 Рябов Сергей Владимирович Старший управляющий директор, директор по AI трансформации «Сбер»
3 Баттулин Дамир Рашитович Директор по развитию цифровых каналов, старший вице-президент Альфа-банк
4 Лютцау Максим Александрович Вице-президент, руководитель кластера цифрового бизнеса МТС-банк
5 Муллагалиев Марат Рашидович Заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанский банк
Коммуникационные и рекламные агентства
1 Матвеева Татьяна Андреевна Исполнительный директор МТС AdTech
Медиабизнес
1 Колодько Вероника Игоревна Управляющий директор портала Портал «Рамблер»
2 Морякова Анна Андреевна Директор производства «Союзмультфильм»
3 Ушаков Дмитрий Алексеевич Исполнительный директор Медиагруппа «Россия сегодня»
4 Косинский Сергей Сергеевич Заместитель гендиректора, глава цифрового блока Газпром-Медиа Холдинг
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Шуткина Юлия Яновна Директор по цифровой трансформации «Металлоинвест»
2 Бусько Виталий Геннадьевич Вице-президент по инновациям «Норникель»
Онлайн платформы
1 Копылов Антон Сергеевич Операционный директор Образовательный холдинг Skillbox
2 Раева Алина Андреевна Операционный директор «Туту»
3 Корыстин Андрей Леонидович Директор департамента по развитию продуктов «Магнит OMNI»
Профессиональные услуги
1 Стояновский Анатолий Александрович Директор по цифровой трансформации и технологическим инновациям Московская школа управления Сколково
Связь и телекоммуникации
1 Антонян Эмин Андраникович Коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФон»
2 Мудрецова Татьяна Петровна Вице-президент по клиентскому опыту и сервису МТС
3 Чудинов Дмитрий Геннадьевич Заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почта России»
Сельское хозяйство
1 Меркулов Сергей Сергеевич Директор по информационным технологиям и цифровой трансформации ГК «Агроэко»
2 Лукинова Вероника Владимировна Руководитель R&D-центра Агрохолдинг «Степь»
3 Лобанов Евгений Михайлович Директор департамента цифровой трансформации Группа «Черкизово»
Сервис
1 Пилипчук Александр Александрович Вице-президент ГК «Медси»
2 Андраханов Александр Александрович Директор бизнес-вертикали «СберЗдоровье»
Страхование
1 Тимченко Иван Александрович Директор по трансформации «СберСтрахование»
2 Сорокина Ольга Николаевна Заместитель генерального директора по развитию бизнеса, председатель комитета развития цифровых финансовых продуктов и сервисов Страховой дом ВСК
3 Смирнов Георгий Алексеевич Операционный директор Mainsgroup
Строительство
1 Варназов Лев Александрович Заместитель руководителя службы по информационной безопасности «Донстрой»
2 Хромушкин Константин Дмитриевич Директор по цифровой трансформации ГК «Нацпроектстрой»
Торговля
1 Романовская Лариса Владимировна Директор по омниканальным продажам Аптечная сеть 36,6
Транспорт
1 Чаркин Евгений Игоревич Заместитель генерального директора РЖД
Финансовый сектор
1 Граборов Антон Сергеевич Руководитель блока «Цифровой бизнес» «Альфа-Капитал»
2 Кузьмина Дина Александровна Руководитель управления цифровых продаж Сервис «Газпромбанк Инвестиции»
3 Козак Николай Дмитриевич Управляющий директор ДОМ.РФ
4 Крукелис Максим Вячеславович Директор департамента НСПК
5 Кузнецов Борис Сергеевич Руководитель управление стратегических проектов Единый ЦУПИС
Энергетика и топливный комплекс
1 Третьяк Олег Александрович Начальник департамента по цифровой трансформации Газпром нефть
2 Гаранин Евгений Сергеевич Вице-президент по цифровизации и информационным технологиям ТВЭЛ

Новости компаний Все