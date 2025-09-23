Топ-40 директоров по цифровой трансформации

|Информационные технологии
|1
|Иванов Антон Михайлович
|Технический директор
|«Лаборатория Касперского»
|2
|Щербаков Виталий Андреевич
|Директор департамента по большим данным и развитию дата-продуктов
|«МегаТех»
|Коммерческие банки
|1
|Кулик Вадим Валерьевич
|Заместитель президента—председателя правления
|Группа ВТБ
|2
|Рябов Сергей Владимирович
|Старший управляющий директор, директор по AI трансформации
|«Сбер»
|3
|Баттулин Дамир Рашитович
|Директор по развитию цифровых каналов, старший вице-президент
|Альфа-банк
|4
|Лютцау Максим Александрович
|Вице-президент, руководитель кластера цифрового бизнеса
|МТС-банк
|5
|Муллагалиев Марат Рашидович
|Заместитель председателя правления
|Азиатско-Тихоокеанский банк
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Матвеева Татьяна Андреевна
|Исполнительный директор
|МТС AdTech
|Медиабизнес
|1
|Колодько Вероника Игоревна
|Управляющий директор портала
|Портал «Рамблер»
|2
|Морякова Анна Андреевна
|Директор производства
|«Союзмультфильм»
|3
|Ушаков Дмитрий Алексеевич
|Исполнительный директор
|Медиагруппа «Россия сегодня»
|4
|Косинский Сергей Сергеевич
|Заместитель гендиректора, глава цифрового блока
|Газпром-Медиа Холдинг
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Шуткина Юлия Яновна
|Директор по цифровой трансформации
|«Металлоинвест»
|2
|Бусько Виталий Геннадьевич
|Вице-президент по инновациям
|«Норникель»
|Онлайн платформы
|1
|Копылов Антон Сергеевич
|Операционный директор
|Образовательный холдинг Skillbox
|2
|Раева Алина Андреевна
|Операционный директор
|«Туту»
|3
|Корыстин Андрей Леонидович
|Директор департамента по развитию продуктов
|«Магнит OMNI»
|Профессиональные услуги
|1
|Стояновский Анатолий Александрович
|Директор по цифровой трансформации и технологическим инновациям
|Московская школа управления Сколково
|Связь и телекоммуникации
|1
|Антонян Эмин Андраникович
|Коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов
|«МегаФон»
|2
|Мудрецова Татьяна Петровна
|Вице-президент по клиентскому опыту и сервису
|МТС
|3
|Чудинов Дмитрий Геннадьевич
|Заместитель генерального директора по цифровой трансформации
|«Почта России»
|Сельское хозяйство
|1
|Меркулов Сергей Сергеевич
|Директор по информационным технологиям и цифровой трансформации
|ГК «Агроэко»
|2
|Лукинова Вероника Владимировна
|Руководитель R&D-центра
|Агрохолдинг «Степь»
|3
|Лобанов Евгений Михайлович
|Директор департамента цифровой трансформации
|Группа «Черкизово»
|Сервис
|1
|Пилипчук Александр Александрович
|Вице-президент
|ГК «Медси»
|2
|Андраханов Александр Александрович
|Директор бизнес-вертикали
|«СберЗдоровье»
|Страхование
|1
|Тимченко Иван Александрович
|Директор по трансформации
|«СберСтрахование»
|2
|Сорокина Ольга Николаевна
|Заместитель генерального директора по развитию бизнеса, председатель комитета развития цифровых финансовых продуктов и сервисов
|Страховой дом ВСК
|3
|Смирнов Георгий Алексеевич
|Операционный директор
|Mainsgroup
|Строительство
|1
|Варназов Лев Александрович
|Заместитель руководителя службы по информационной безопасности
|«Донстрой»
|2
|Хромушкин Константин Дмитриевич
|Директор по цифровой трансформации
|ГК «Нацпроектстрой»
|Торговля
|1
|Романовская Лариса Владимировна
|Директор по омниканальным продажам
|Аптечная сеть 36,6
|Транспорт
|1
|Чаркин Евгений Игоревич
|Заместитель генерального директора
|РЖД
|Финансовый сектор
|1
|Граборов Антон Сергеевич
|Руководитель блока «Цифровой бизнес»
|«Альфа-Капитал»
|2
|Кузьмина Дина Александровна
|Руководитель управления цифровых продаж
|Сервис «Газпромбанк Инвестиции»
|3
|Козак Николай Дмитриевич
|Управляющий директор
|ДОМ.РФ
|4
|Крукелис Максим Вячеславович
|Директор департамента
|НСПК
|5
|Кузнецов Борис Сергеевич
|Руководитель управление стратегических проектов
|Единый ЦУПИС
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Третьяк Олег Александрович
|Начальник департамента по цифровой трансформации
|Газпром нефть
|2
|Гаранин Евгений Сергеевич
|Вице-президент по цифровизации и информационным технологиям
|ТВЭЛ