Топ-40 директоров по цифровой трансформации

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Иванов Антон Михайлович Технический директор «Лаборатория Касперского» 2 Щербаков Виталий Андреевич Директор департамента по большим данным и развитию дата-продуктов «МегаТех» Коммерческие банки 1 Кулик Вадим Валерьевич Заместитель президента—председателя правления Группа ВТБ 2 Рябов Сергей Владимирович Старший управляющий директор, директор по AI трансформации «Сбер» 3 Баттулин Дамир Рашитович Директор по развитию цифровых каналов, старший вице-президент Альфа-банк 4 Лютцау Максим Александрович Вице-президент, руководитель кластера цифрового бизнеса МТС-банк 5 Муллагалиев Марат Рашидович Заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанский банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Матвеева Татьяна Андреевна Исполнительный директор МТС AdTech Медиабизнес 1 Колодько Вероника Игоревна Управляющий директор портала Портал «Рамблер» 2 Морякова Анна Андреевна Директор производства «Союзмультфильм» 3 Ушаков Дмитрий Алексеевич Исполнительный директор Медиагруппа «Россия сегодня» 4 Косинский Сергей Сергеевич Заместитель гендиректора, глава цифрового блока Газпром-Медиа Холдинг Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Шуткина Юлия Яновна Директор по цифровой трансформации «Металлоинвест» 2 Бусько Виталий Геннадьевич Вице-президент по инновациям «Норникель» Онлайн платформы 1 Копылов Антон Сергеевич Операционный директор Образовательный холдинг Skillbox 2 Раева Алина Андреевна Операционный директор «Туту» 3 Корыстин Андрей Леонидович Директор департамента по развитию продуктов «Магнит OMNI» Профессиональные услуги 1 Стояновский Анатолий Александрович Директор по цифровой трансформации и технологическим инновациям Московская школа управления Сколково Связь и телекоммуникации 1 Антонян Эмин Андраникович Коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФон» 2 Мудрецова Татьяна Петровна Вице-президент по клиентскому опыту и сервису МТС 3 Чудинов Дмитрий Геннадьевич Заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почта России» Сельское хозяйство 1 Меркулов Сергей Сергеевич Директор по информационным технологиям и цифровой трансформации ГК «Агроэко» 2 Лукинова Вероника Владимировна Руководитель R&D-центра Агрохолдинг «Степь» 3 Лобанов Евгений Михайлович Директор департамента цифровой трансформации Группа «Черкизово» Сервис 1 Пилипчук Александр Александрович Вице-президент ГК «Медси» 2 Андраханов Александр Александрович Директор бизнес-вертикали «СберЗдоровье» Страхование 1 Тимченко Иван Александрович Директор по трансформации «СберСтрахование» 2 Сорокина Ольга Николаевна Заместитель генерального директора по развитию бизнеса, председатель комитета развития цифровых финансовых продуктов и сервисов Страховой дом ВСК 3 Смирнов Георгий Алексеевич Операционный директор Mainsgroup Строительство 1 Варназов Лев Александрович Заместитель руководителя службы по информационной безопасности «Донстрой» 2 Хромушкин Константин Дмитриевич Директор по цифровой трансформации ГК «Нацпроектстрой» Торговля 1 Романовская Лариса Владимировна Директор по омниканальным продажам Аптечная сеть 36,6 Транспорт 1 Чаркин Евгений Игоревич Заместитель генерального директора РЖД Финансовый сектор 1 Граборов Антон Сергеевич Руководитель блока «Цифровой бизнес» «Альфа-Капитал» 2 Кузьмина Дина Александровна Руководитель управления цифровых продаж Сервис «Газпромбанк Инвестиции» 3 Козак Николай Дмитриевич Управляющий директор ДОМ.РФ 4 Крукелис Максим Вячеславович Директор департамента НСПК 5 Кузнецов Борис Сергеевич Руководитель управление стратегических проектов Единый ЦУПИС Энергетика и топливный комплекс 1 Третьяк Олег Александрович Начальник департамента по цифровой трансформации Газпром нефть 2 Гаранин Евгений Сергеевич Вице-президент по цифровизации и информационным технологиям ТВЭЛ