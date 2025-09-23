Топ-60 директоров по развитию

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Самсонова Полина Андреевна Директор по развитию «СберТех» 2 Кулашова Анна Владимировна Вице-президент по развитию бизнеса в России и странах СНГ «Лаборатория Касперского» 3 Изместьев Дмитрий Владимирович Вице-президент по инновационным проектам «Ланит» 4 Обаляева Юлия Игоревна Заместитель генерального директора «Сбер А» 5 Толокнов Андрей Александрович Коммерческий директор «Базис» Синьков Кирилл Вячеславович Директор департамента по работе с технологическими партнерами Группа «Астра» Коммерческие банки 1 Тымбай Александра Игоревна Директор по стратегическому развитию Альфа-банк 2 Ушков Александр Анатольевич Первый вице-президент Банк ГПБ 3 Охорзин Алексей Андреевич* Заместитель президента—председателя правления Почта-банк 4 Никулин Иван Михайлович Операционный директор Банк ПСБ Коммуникационные и рекламные агентства 1 Фоминов Никита Анатольевич Заместитель генерального директора МТС AdTech 2 Митрошкин Михаил Васильевич Директор по развитию нового бизнеса Beetl 3 Смирнова Анна Олеговна Директор по стратегическому развитию Коммуникационная группа «МедиаЛайн» 4 Бутенко Юлия Григорьевна Директор по общественным и корпоративным связям Коммуникационная группа «Орта» Машиностроение 1 Лянгасов Сергей Леонидович Первый заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развитию «ЛокоТех» 2 Ган Роман Станиславович Операционный директор MGC Group Медиабизнес 1 Осетинская Юлия Анатольевна Генеральный продюсер «Союзмультфильм» 2 Тодоров Владимир Леонидович* Директор по развитию медиа, главный редактор «Лента.ру» Rambler & Co 3 Верещагин Павел Леонидович Директор департамента кинопроката «Централ Партнершип Сейлз Хаус» 4 Ханчалян Борис Овсепович Заместитель генерального директора ГПМ РТВ 5 Шимарская Юлия Сергеевна Директор по развитию РГ «Медиа» Касперович Екатерина Вячеславовна Директор по развитию Русская Медиагруппа Куликова Анна Сергеевна Директор по региональному развитию Инсайт Люди Михайлов Григорий Сергеевич Заместитель генерального директора по дистрибуции и технологиям ГПМ «Радио» Пашутин Дмитрий Юрьевич Директор департамента по стратегии Национальная Медиа Группа Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Ненашев Сергей Александрович Директор по стратегии и развитию Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Акопов Вадим Борисович Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию «Севергрупп» 2 Гуров Павел Юрьевич Директор по проектной деятельности и бизнес-процессам «Техноимпульс» Онлайн-платформы 1 Ершова Илоанга Александровна Директор бизнес-направления Ozon Fashion 2 Диков Алексей Евгеньевич Директор департамента управления доходами Pari 3 Халанский Роман Владиславович Директор по развитию «Банки.ру» 4 Ахметов Амир Директор по стратегии «Туту» Производство потребительских товаров 1 Алексеев Василий Витальевич Управляющий директор по странам Центральной Азии Siberian Wellness 2 Пономарева Ольга Сергеевна Заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу ГК «Просвещение» Профессиональные услуги 1 Сухова Ирина Алексеевна Старший партнер «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 2 Лайус Кристина Андреевна Директор по коммуникациям и развитию отношений с партнерами «СберСеллер» 3 Берлизов Даниил Владимирович Старший партнер Группа компаний «Мариллион» Связь и телекоммуникации 1 Насретдинов Ренат Шамилевич Вице-президент, Блок по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 2 Талдыкина Наталья Викторовна Директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФон» 3 Горбунов Александр Евгеньевич Вице-президент по стратегии и развитию МТС 4 Громыко Роман Владимирович Заместитель генерального директора по стратегии и координации развития «ТрансТелеКом» 5 Чудесников Дмитрий Андреевич Управляющий директор Yota Сервис 1 Черепанов Андрей Евгеньевич Вице-президент ГК «Медси» 2 Малинина Анна Леонидовна Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу Fun&Sun 3 Денисов Денис Дмитриевич Директор департамента развития Cosmos Hotel Group 4 Виноградов Иван Иванович Директор бизнес-вертикали «СберЗдоровье» Строительство 1 Пригожина Татьяна Сергеевна Директор по стратегическому развитию «Цемрос» 2 Архипов Станислав Станиславович Заместитель генерального директора, руководитель бизнес направления «Девелопмент» «Донстрой» Торговля 1 Чижов Максим Андреевич Директор по развитию Sokolov 2 Шибанов Кирилл Олегович Операционный директор Revo Charge Транспорт 1 Кобзев Сергей Алексеевич Первый заместитель генерального директора РЖД 2 Кузьмин Виктор Алексеевич Директор департамента бизнес-анализа и стратегического развития «Аэрофлот» 3 Мальцев Евгений Владимирович Заместитель генерального директора по техническому развитию—главный инженер Федеральная грузовая компания Финансовый сектор 1 Ярцев Дмитрий Владимирович Управляющий директор «КСП Капитал УА» 2 Чикулаева Елена Сергеевна Директор по стратегии «Альфа-Капитал» 3 Железнов Артем Сергеевич Старший управляющий директор по стратегическому развитию Московская биржа 4 Аксаков Александр Анатольевич Управляющий директор ДОМ.РФ 5 Ключник Дмитрий Михайлович Управляющий директор НПФ «Будущее» Энергетика и топливный комплекс 1 Цветков Денис Сергеевич Заместитель генерального директора по техническому развитию «Росатом Энергосбыт» 2 Измайлов Юрий Александрович Заместитель директора по работе на ОРЭМ «Инженерные изыскания»