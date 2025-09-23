Топ-60 директоров по развитию

|Информационные технологии
|1
|Самсонова Полина Андреевна
|Директор по развитию
|«СберТех»
|2
|Кулашова Анна Владимировна
|Вице-президент по развитию бизнеса в России и странах СНГ
|«Лаборатория Касперского»
|3
|Изместьев Дмитрий Владимирович
|Вице-президент по инновационным проектам
|«Ланит»
|4
|Обаляева Юлия Игоревна
|Заместитель генерального директора
|«Сбер А»
|5
|Толокнов Андрей Александрович
|Коммерческий директор
|«Базис»
|
|Синьков Кирилл Вячеславович
|Директор департамента по работе с технологическими партнерами
|Группа «Астра»
|Коммерческие банки
|1
|Тымбай Александра Игоревна
|Директор по стратегическому развитию
|Альфа-банк
|2
|Ушков Александр Анатольевич
|Первый вице-президент
|Банк ГПБ
|3
|Охорзин Алексей Андреевич*
|Заместитель президента—председателя правления
|Почта-банк
|4
|Никулин Иван Михайлович
|Операционный директор
|Банк ПСБ
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Фоминов Никита Анатольевич
|Заместитель генерального директора
|МТС AdTech
|2
|Митрошкин Михаил Васильевич
|Директор по развитию нового бизнеса
|Beetl
|3
|Смирнова Анна Олеговна
|Директор по стратегическому развитию
|Коммуникационная группа «МедиаЛайн»
|4
|Бутенко Юлия Григорьевна
|Директор по общественным и корпоративным связям
|Коммуникационная группа «Орта»
|Машиностроение
|1
|Лянгасов Сергей Леонидович
|Первый заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развитию
|«ЛокоТех»
|2
|Ган Роман Станиславович
|Операционный директор
|MGC Group
|Медиабизнес
|1
|Осетинская Юлия Анатольевна
|Генеральный продюсер
|«Союзмультфильм»
|2
|Тодоров Владимир Леонидович*
|Директор по развитию медиа, главный редактор «Лента.ру»
|Rambler & Co
|3
|Верещагин Павел Леонидович
|Директор департамента кинопроката
|«Централ Партнершип Сейлз Хаус»
|4
|Ханчалян Борис Овсепович
|Заместитель генерального директора
|ГПМ РТВ
|5
|Шимарская Юлия Сергеевна
|Директор по развитию
|РГ «Медиа»
|
|Касперович Екатерина Вячеславовна
|Директор по развитию
|Русская Медиагруппа
|
|Куликова Анна Сергеевна
|Директор по региональному развитию
|Инсайт Люди
|
|Михайлов Григорий Сергеевич
|Заместитель генерального директора по дистрибуции и технологиям
|ГПМ «Радио»
|
|Пашутин Дмитрий Юрьевич
|Директор департамента по стратегии
|Национальная Медиа Группа
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Ненашев Сергей Александрович
|Директор по стратегии и развитию
|Магнитогорский металлургический комбинат
|Многопрофильные холдинги
|1
|Акопов Вадим Борисович
|Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию
|«Севергрупп»
|2
|Гуров Павел Юрьевич
|Директор по проектной деятельности и бизнес-процессам
|«Техноимпульс»
|Онлайн-платформы
|1
|Ершова Илоанга Александровна
|Директор бизнес-направления
|Ozon Fashion
|2
|Диков Алексей Евгеньевич
|Директор департамента управления доходами
|Pari
|3
|Халанский Роман Владиславович
|Директор по развитию
|«Банки.ру»
|4
|Ахметов Амир
|Директор по стратегии
|«Туту»
|Производство потребительских товаров
|1
|Алексеев Василий Витальевич
|Управляющий директор по странам Центральной Азии
|Siberian Wellness
|2
|Пономарева Ольга Сергеевна
|Заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу
|ГК «Просвещение»
|Профессиональные услуги
|1
|Сухова Ирина Алексеевна
|Старший партнер
|«Финансовые и бухгалтерские консультанты»
|2
|Лайус Кристина Андреевна
|Директор по коммуникациям и развитию отношений с партнерами
|«СберСеллер»
|3
|Берлизов Даниил Владимирович
|Старший партнер
|Группа компаний «Мариллион»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Насретдинов Ренат Шамилевич
|Вице-президент, Блок по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|2
|Талдыкина Наталья Викторовна
|Директор по развитию корпоративного бизнеса
|«МегаФон»
|3
|Горбунов Александр Евгеньевич
|Вице-президент по стратегии и развитию
|МТС
|4
|Громыко Роман Владимирович
|Заместитель генерального директора по стратегии и координации развития
|«ТрансТелеКом»
|5
|Чудесников Дмитрий Андреевич
|Управляющий директор
|Yota
|Сервис
|1
|Черепанов Андрей Евгеньевич
|Вице-президент
|ГК «Медси»
|2
|Малинина Анна Леонидовна
|Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу
|Fun&Sun
|3
|Денисов Денис Дмитриевич
|Директор департамента развития
|Cosmos Hotel Group
|4
|Виноградов Иван Иванович
|Директор бизнес-вертикали
|«СберЗдоровье»
|Строительство
|1
|Пригожина Татьяна Сергеевна
|Директор по стратегическому развитию
|«Цемрос»
|2
|Архипов Станислав Станиславович
|Заместитель генерального директора, руководитель бизнес направления «Девелопмент»
|«Донстрой»
|Торговля
|1
|Чижов Максим Андреевич
|Директор по развитию
|Sokolov
|2
|Шибанов Кирилл Олегович
|Операционный директор
|Revo Charge
|Транспорт
|1
|Кобзев Сергей Алексеевич
|Первый заместитель генерального директора
|РЖД
|2
|Кузьмин Виктор Алексеевич
|Директор департамента бизнес-анализа и стратегического развития
|«Аэрофлот»
|3
|Мальцев Евгений Владимирович
|Заместитель генерального директора по техническому развитию—главный инженер
|Федеральная грузовая компания
|Финансовый сектор
|1
|Ярцев Дмитрий Владимирович
|Управляющий директор
|«КСП Капитал УА»
|2
|Чикулаева Елена Сергеевна
|Директор по стратегии
|«Альфа-Капитал»
|3
|Железнов Артем Сергеевич
|Старший управляющий директор по стратегическому развитию
|Московская биржа
|4
|Аксаков Александр Анатольевич
|Управляющий директор
|ДОМ.РФ
|5
|Ключник Дмитрий Михайлович
|Управляющий директор
|НПФ «Будущее»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Цветков Денис Сергеевич
|Заместитель генерального директора по техническому развитию
|«Росатом Энергосбыт»
|2
|Измайлов Юрий Александрович
|Заместитель директора по работе на ОРЭМ
|«Инженерные изыскания»