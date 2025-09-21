Мэр Ярославля объяснил продажу «Центрального рынка»

В бюджете города отсутствуют средства на ремонт территории рынка, поэтому было принято решение о продаже 100% акций акционерного общества «Центральный рынок». Об этом мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил в ходе интервью Городскому телеканалу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Он пояснил, что в настоящее время власти хотят изменить центр города. То же касается и рынка, но на эти цели средств в бюджете Ярославля нет.

«Мы сегодня просто не можем себе позволить расходовать бюджетные средства, городские доходы на вложения в коммерческую недвижимость. Поэтому сегодня нам нужно для восстановления таких объектов привлекать внебюджетные источники»,— сказал господин Молчанов.

Мэр Ярославля добавил, что инвестор сможет вести на территории рынка любую разрешенную деятельность, но при продаже назначение объекта сохранится — объект розничной торговли. По мнению Артема Молчанова, появление там кафе и иных точек общепита сделает рынок только привлекательнее для горожан. Соглашения с продавцами по аренде площадей продолжат действовать и после продажи акций в соответствии с ранее оговоренными сроками.

«О закрытии как таковом Центрального рынка мы сегодня не говорим вообще. С точки зрения тех, кто захочет работать на других условиях или не захочет работать с новым собственником, мы сегодня тоже предусмотрели ряд предложений: мы провели работу с нашими рынками, Ленинский и Угличский рынки уже выразили готовность предоставить места»,— прокомментировал господин Молчанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по предварительным оценкам, продажа акций принесет мэрии около 150 млн руб. Всего на продажу хотят выставить 67828 акций номиналом 1 тыс. руб. каждая, что составляет 100% акций АО. 24 сентября включение акций в план приватизации рассмотрят на заседании муниципалитета.

Алла Чижова