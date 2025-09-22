Металлургам не дается заготовка

Стоимость российской стальной заготовки в портах Черного моря снова перешла к снижению в том числе из-за новых повышенных импортных пошлин в Египте и ужесточения регулирования ввоза полуфабрикатов для переработки в Турции. Для российских металлургов это значимые экспортные рынки. Аналитики допускают, что для привлечения турецких покупателей заводам придется еще больше снизить цены. Между тем дополнительное давление оказывает рост экспорта стальных полуфабрикатов из Китая, который конкурирует с Россией в том числе в Турции.

Цены предложения российской стальной заготовки с поставкой в ноябре в портах Черного моря упали на $5–10 за тонну, до $440–445 за тонну (FOB), на неделе 15–19 сентября, говорится в обзоре аналитиков BigMint. Индикативный уровень цен в моменте в компании видят в $437 за тонну. Неделей ранее, по данным аналитиков, котировки стальной заготовки из РФ в черноморских портах были стабильными.

Как поясняется в обзоре, на стоимость российских полуфабрикатов давит слабый спрос, снижение цен на лом, а также изменения в закупочной политике Египта и Турции — крупных экспортных рынках для российских металлургов. Аналитики SteelOrbis объясняют сокращение цен на заготовку из РФ введением повышенной импортной пошлины в Египте. По их данным, из-за этого некоторые покупатели нацелились на уровень цен в $445–450 за тонну в портах Турции с учетом фрахта (CFR). Но, цитирует SteelOrbis трейдера, «не представляется, кто может предложить такой низкий уровень». Российские заводы, по данным аналитиков, продают стальную заготовку в порту Новороссийска по $440 за тонну.

Египетские пошлины на стальную заготовку в 16,2%, или минимум $95,7 за тонну, вступили в силу 14 сентября и будут действовать 200 дней. Решение принято после роста импорта полуфабрикатов более чем в 20 раз в 2021–2024 годах. Интегрированные заводы поддерживают пошлину, но производители проката из импортных слябов предупреждали о возможных перебоях с поставками, говорилось в обзоре BigMint. Как поясняли опрошенные “Ъ” аналитики, пошлины значительно снижают рентабельность российских поставок. Эксперты поясняли, что покупатели в Египте очень чувствительны к стоимости, а российский экспорт фактически держится на ценовом преимуществе (см. “Ъ” 16 сентября). По данным BigMint, с введением повышенной пошлины активность в сегменте российской стальной заготовки в Египте застопорилась, при этом были предложения китайских полуфабрикатов, хотя цены на них выросли.

Турецкие покупатели, отмечают аналитики BigMint, ищут более низкие цены в том числе в условиях ужесточения правил внутренней переработки стальных полуфабрикатов. Как поясняет SteelOrbis, их закупки должны быть завершены в течение срока действия импортных сертификатов. Сроки будут пересмотрены с 1 октября 2025 года. Новыми правилами турецкие власти планируют поддержать экспортеров продукции с высокой добавленной стоимостью, указывают аналитики.

По данным Турецкого статистического института, которые приводит SteelOrbis, по итогам первой половины 2025 года страна импортировала 2,07 млн тонн стальной заготовки, что на 38,7% больше, чем годом ранее. Россия заняла второе место в структуре поставщиков, отгрузив 450,7 тыс. тонн, уступив Малайзии (572,4 тыс. тонн) и обогнав Китай (305,6 тыс. тонн).

Источник SteelOrbis на турецком рынке считает, что новый уровень цен российской стальной заготовки в черноморских портах, который, вероятно, окажется привлекательным для покупателей, в текущих условиях может остановиться в диапазоне $430–435 за тонну (FOB).

В целом, отмечали некоторые опрошенные “Ъ” аналитики, восстановление в секторе глобальной металлургии с текущих кризисных уровней вероятно в 2026 году. Котировки должно поддержать сокращение глобального предложения и восстановление спроса в Китае. Хотя другие эксперты, напротив, ждут усиления конкуренции российских металлургов с производителями из Азии и давления на цены (см. “Ъ” от 8 сентября). В сегменте полуфабрикатов, пока, вероятно, реализуется последний сценарий. По данным, которые приводит S&P Global, за январь—июль экспорт стальных полуфабрикатов из Китая увеличился в четыре раза год к году, до 7,5 млн тонн, в том числе выросли поставки в Турцию.

