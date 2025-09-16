Слябы успели в Африку

В условиях слабого спроса на стальную заготовку в Турции — ключевом экспортном рынке для российских металлургов — компании продали 10 тыс. тонн полуфабрикатов в Египет по более высоким ценам. Сделка совершена до вступления в силу повышенных импортных пошлин на заготовку в стране, принятых для поддержки местных производителей. Эти пошлины могут сделать российский экспорт слябов в Египет нерентабельным, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Египет закупил 10 тыс. тонн российской стальной заготовки перед введением импортной пошлины на эту продукцию в 16,2%, или минимум $95,7 за тонну, следует из обзора аналитической компании BigMint. Стоимость поставки, по данным компании,— $480–485 за тонну с учетом фрахта (CFR) в Думьят. Как отмечает BigMint, для металлургов сделка оказалась более выгодной, чем продажа в Турцию, где спрос снижается. По данным аналитиков, турецкие покупатели оценивают стальную заготовку из РФ в $450–455 за тонну с учетом фрахта. В портах Черного моря российские слябы с поставкой в конце октября — ноябре предлагались по $445–450 за тонну (FOB), у более крупных заводов цены были ниже, сообщает BigMint.

Главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин говорит, что в прошлом году Египет импортировал железа, стали и металлопродукции примерно на $5 млрд и почти 20% поставок, по оценкам Арабского объединения железа и стали (AISU), было из России. В денежном выражении, по его словам, экспорт из РФ вырос по сравнению с 2023 годом более чем на 70%. «Это заметный объем в условиях сокращения экспорта и продолжающегося перепроизводства в мировой черной металлургии в целом»,— отмечает эксперт.

Египетские пошлины вступили в силу 14 сентября и будут действовать 200 дней. Как указывает BigMint, решение было принято после того, как импорт стальной заготовки вырос более чем в 20 раз с 2021 по 2024 год, включая рост на 220% в годовом выражении в 2024 году. Интегрированные египетские заводы поддерживают пошлину, но перекатчики предупреждают о возможных перебоях с поставками и росте затрат, сказано в обзоре аналитиков.

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев поясняет, что после введения санкций и потери ключевых европейских рынков значение египетского направления для металлургов выросло. При этом, по его словам, покупатели в стране очень чувствительны к стоимости, а российский экспорт, по сути, сейчас держится на ценовом преимуществе. Как отмечает господин Абелев, стоимость фрахта судов из Черного моря в Египет одна из самых низких на рынке. Но после введения пошлины продукт из РФ на египетском рынке может стать дороже предложений из Турции или других азиатских поставщиков, считает эксперт.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов также говорит, что введение Египтом пошлины значительно снижает рентабельность российских поставок: ранее эта страна была одним из немногих крупных рынков, обеспечивающих спрос на полуфабрикаты РФ. Ограничения могут вынудить российских экспортеров давать еще большие дисконты, выбирать менее рентабельные маршруты доставки или даже сокращать объемы поставок, что чревато недозагрузкой мощностей, прогнозирует он. По словам аналитика, в этих условиях Турция остается основным альтернативным рынком, однако спрос там после всплеска строительства ослаб, предложения идут по минимуму к российским ценам и конкуренция высокая.

По словам Олега Абелева, маржа металлургов и так сжата, а альтернативные рынки переполнены. В странах Персидского залива, продолжает он, жесткая конкуренция с Ираном и Азией, а логистика чуть дороже, чем при поставках в Египет. Юго-Восточная Азия также отличается более высокой стоимостью доставки из-за удаленности и там высокая конкуренция с китайским и индийским экспортом, говорит эксперт.

Борис Копейкин согласен, что перенаправить объемы, предназначавшиеся для Египта, не так просто. В ряде стран Азии и Африки, добавляет он, потребление растет, но одновременно в мире вводятся и новые мощности, причем опережающими темпами. Но, учитывая, что пошлины Египет ввел на фоне быстрого роста импорта и ставки установлены на одинаковом для всех стран-экспортеров уровне, страна продолжит импортировать и какая-то часть поставок из России сохранится, прогнозирует аналитик.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова