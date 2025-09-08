В металле отлились цены

К 2026 году стоимость горячекатаного проката из РФ на экспорт может вырасти до $590 за тонну, превысив уровень 2023 года, ожидают в компании «Эйлер». Котировки должно поддержать сокращение глобального предложения и восстановление спроса в Китае. Но некоторые другие аналитики, напротив, ждут снижения цен, в том числе прогнозируя усиление конкуренции с поставщиками из Азии.

Стоимость российского горячекатаного проката в портах может вырасти в 2026 году до $590 за тонну (FOB), прогнозируют аналитики «Эйлер». Это превышает уровень 2023 года ($585 за тонну), но значительно меньше показателя 2022 года ($705 за тонну), следует из данных компании. Котировки по итогам первой половины 2025 года аналитики оценивают в $460 за тонну. По итогам года цены, считают в «Эйлер», могут вырасти до $510 за тонну.

Таким образом, за 2026 год российский горячекатаный прокат может подорожать на 13,5%.

На внутреннем рынке, по прогнозам «Эйлер», горячекатаный прокат по итогам 2025 года подешевеет до $600 за тонну на условиях вывоза с завода (EXW) против $620 за тонну по итогам полугодия. В 2026 году, ожидают аналитики, внутренние цены снизятся до $580 за тонну. В металлургических компаниях комментарии не предоставили.

Старший аналитик компании «Эйлер» Никанор Халин отмечает, что рынок ждет восстановления в секторе глобальной металлургии с текущих кризисных уровней. Поддержку ценам, по его оценкам, окажет сокращение предложения со стороны Китая, который сократил выпуск стали по итогам семи месяцев на 3,1% в годовом сравнении, а также постепенное восстановление местного рынка недвижимости. По прогнозам «Эйлер», стоимость стали в портах КНР в 2026 году также может вырасти до $590 за тонну (FOB) против $460 за тонну по итогам первой половины 2025 года. Рост цен на мировом рынке будет поддержан сокращением нерентабельных производителей и уменьшением перепроизводства, в частности снижением выплавки в Китае на 2–5%, согласен управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

На российском рынке, продолжает господин Халин, цены фиксированы в рублях и повышаются с привязкой к инфляции. Коррекция котировок в долларовом выражении, по его словам, связана с ожидаемым ослаблением рубля и сокращением так называемой внутренней премии, которая в предыдущие периоды была искусственно завышена из-за логистических и валютных проблем.

Как замечает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов, глобальный рост цен поддержит экспортные доходы российских металлургов.

Директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин говорит, что отгрузки на экспорт горячекатаного плоского проката на фоне слабого внутреннего спроса остаются на высоком уровне. «В июле поставки на внешние рынки выросли на 18% и достигли рекордных значений с 2022 года. Мы ожидаем, что до конца года объемы экспортных отгрузок сохранятся на достигнутом уровне — около 400 тыс. тонн в месяц»,— сообщил он.

Но с прогнозом роста экспортных цен согласны не все аналитики. Так, господин Семин считает такой сценарий маловероятным из-за сниженного сезонного спроса в Турции, ограниченной емкости рынка стран СНГ — основных экспортных рынков для российского горячекатаного проката, а также ожидаемого усиления конкуренции с поставщиками из Азии. По его мнению, в 2026 году цены на стальной прокат из РФ снизятся на 5–10% год к году, до $415–440 за тонну.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин говорит, что глобальный рынок стальной продукции сегодня разделен на региональные кластеры с разнонаправленной динамикой цен и такая фрагментация сохранится в среднесрочной перспективе. На это, по его словам, влияют торговые барьеры, рост транспортных расходов, разная макроэкономическая динамика и ДКП. В результате, отмечает эксперт, на высокозащищенном рынке США цены на сталь находятся в диапазоне $800–950 за тонну, на рынке ЕС с высокой себестоимостью — $750–800 за тонну, в Азии — $550–650 за тонну. Адаптирующийся рынок России будет колебаться возле азиатских цен, но с учетом логистического дисконта и пошлин, добавляет господин Гришунин.

