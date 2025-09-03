Средство передвижения бюджетов

По итогам 2025 года объем рекламы в мессенджере Max может составить до 600 млн руб. Пока запросы на рекламу в мессенджере единичны, отмечают участники рынка, интерес рекламодателей к площадке будет зависеть от качества инвентаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с прогнозом платформы Telega.in о росте рекламных бюджетов в мессенджере Max. Из него следует, что до конца года объем рекламных размещений на платформе может достигнуть 500–600 млн руб. Число каналов в Max также может вырасти до 10–20 тыс., однако на данный момент в мессенджере их около 170 с аудиторией от 1 тыс. до 60 тыс. подписчиков, половина из которых государственные СМИ, телеканалы и ведомства. Объем размещений в мессенджере на конец августа в Telega.in не приводят, объясняя это тем, что сервис только начал развиваться.

В Telega.in отмечают, что видят растущий интерес рекламодателей к площадке, платформа уже внедрила каталог каналов для продвижения. Однако, несмотря на рост бюджетов в деньгах, платформа Max все еще будет значительно уступать другим площадкам, таким как Telegram (рост до конца года составит 50%, до 12,4 млрд руб.) и YouTube (рост на 23%, до 24,7 млрд руб., см. “Ъ” от 24 августа).

В пресс-службе Max “Ъ” сказали, что «на середину августа мессенджер установили более 18 млн пользователей, каналы в Max запущены в тестовом режиме, в них уже есть примеры нативных рекламных интеграций». В «Авито Рекламе» и «Яндекс Рекламе» считают, что появление нового игрока на рекламном рынке — логичный шаг в его развитии.

В Ассоциации блогеров и агентств видят потенциал развития мессенджера для рекламодателей и создателей контента, «прежде всего за счет локальности платформы и медиаподдержки». Первая активность в Max видна в основном в формате кросспостинга или тестового информационного присутствия, но к 2026 году рост спроса на размещение в мессенджере может увеличиться в три-пять раз, отмечает директор по производству креативного агентства Milestone (входит в ГК Starlink) Максим Мосяков. При условии слабой инфраструктуры и ограниченного числа каналов потенциальные рекламные бюджеты в Max в 2025 году составят 200–600 млн руб., прогнозирует руководитель коммуникационного агентства SALO Александр Кукса. «Основной пул рекламодателей в мессенджере составят компании из сфер "финансы", Ecom, "ритейл" и "фарма"»,— полагает он.

Пока запросы на рекламу в мессенджере единичные, а интерес рекламодателей к площадке будет зависеть от конкурентоспособности инвентаря: форматов, таргетингов, возможностей аналитики и цен на размещение, отмечают в ГК «Игроник».

Однако пока такие инструменты в мессенджере отсутствуют, напоминают в коммуникационном агентстве PR Partner. На текущий момент платформа остается «сырой» для ее полноценного использования для рекламы, говорит гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. «Небольшая аудитория, преимущественно состоящая из госканалов, отсутствие аналитических инструментов, опасения по поводу сохранности персональных данных — все это вряд ли делает платформу привлекательной для рекламодателей на текущий момент»,— рассуждает он.

«Рынок только научился работать по правилам "разрешенных" платформ, опасения в том, что первые рекламодатели столкнутся с ограниченными форматами и низкой аудиторией, вполне оправданны»,— считает директор по SMM & ORM компании Дамир Фейзуллов. Он добавляет, что объем бюджетов на платформе к 2026 году может вырасти на 100–150%, но «это все еще будут относительно небольшие цифры в масштабе диджитал-рынка». За первое полугодие доля интернет-рекламы во всех традиционных рекламных каналах оценивалась в 275 млрд руб. при росте в 14% год к году (см. “Ъ” от 6 августа).

Варвара Полонская