Германия подняла в воздух истребители для перехвата российского Ил-20М

Как сообщает Handelsblatt, германские ВВС подняли в воздух два истребителя Eurofighter после появления над Балтийским морем российского разведывательного самолета Ил-20М. По утверждению властей ФРГ, самолет ВВС РФ следовал без плана полета и не выходил на связь.

19 сентября Польша обвинила Россию в нарушении исключительной экономической зоны страны. По информации польских властей, российские истребители МиГ-31 пролетели над буровой платформой «Петробалтик» в Балтийском море на малой высоте.

Эстония, в свою очередь, обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства. Премьер-министр Кристен Михал сообщил, что страна задействует четвертую статью устава НАТО о консультации с союзниками. В Минобороны РФ отрицают утверждения властей Эстонии.

