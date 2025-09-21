Голландец вернул летучесть

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен уверенно выиграл Гран-при Азербайджана, оставаясь на лидирующей позиции на протяжении всей гонки. Для голландца это уже вторая победа подряд и четвертая с начала сезона. С учетом того что занимающие первые два места в чемпионате гонщики McLaren Оскар Пиастри и Ландо Норрис азербайджанский этап фактически провалили — первый врезался в стену, второй был только седьмым,— у четырехкратного чемпиона мира внезапно появился, пусть совсем небольшой, шанс на то, чтобы титул все-таки сохранить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макс Ферстаппен (справа) из Red Bull празднует победу на подиуме Гран-при Азербайджана вместе с главным инженером Red Bull Полом Монаганом

Фото: Lisi Niesner / Reuters Макс Ферстаппен (справа) из Red Bull празднует победу на подиуме Гран-при Азербайджана вместе с главным инженером Red Bull Полом Монаганом

После успеха Макса Ферстаппена на Гран-при Италии две недели назад, где голландец отметился доминированием почти таким же, как в сезоне-2023, когда он просто не замечал соперников, естественным образом встал вопрос о том, насколько его победа была закономерной.

Ситуационный успех или в Red Bull после долгих мучений все же нащупали правильный путь и исправили ошибки, не позволявшие Ферстаппену конкурировать с парой гонщиков McLaren — Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом? Исход состоявшегося в воскресенье Гран-при Азербайджана предельную ясность в ситуацию не внес, но дал основания полагать, что в Red Bull и вправду что-то придумали. Это стало понятно еще в субботу, когда Ферстаппен выиграл квалификацию. Она была хаотичной, семь раз прерывалась красными флагами, гонщикам мешала погода. Но именно в таких условиях проявился уровень чемпиона.

Для сравнения: лидер чемпионата Пиастри машину разбил, а Норрис показал только седьмое время.

А уже в гонке Ферстаппен еще раз продемонстрировал свой высочайший уровень. Он ее не просто выиграл, а выиграл за явным преимуществом. Голландец лидировал с первой до последней секунды, не уступив первенство даже на время пит-стопа. Доминирование было настолько очевидным, что и комментировать его трудно. Все и так понятно. Вторым был Джордж Рассел (Mercedes), а третьим — Карлос Сайнс. Для испанца это первый подиум с тех пор, как он был вынужден сменить Ferrari на Williams.

Наиболее же интересный эпизод всего Гран-при был связан с Пиастри. В квалификации, как было сказано, он разбил машину в третьем повороте. В гонке уже на первом круге приехал в стену в пятом (его никто не толкал, австралиец просто ошибся). Совсем нехарактерный для Пиастри инцидент. Он вообще ведь считается кем-то вроде «мистера Стабильность». В Баку он прибыл, имея в активе серию из 34 финишей в очковой зоне, а также серию из 44 финишей вообще.

К слову, по обоим упомянутым показателям Пиастри входит в топ-3 в истории «Формулы-1». Вылет Пиастри давал Норрису шанс резко сократить отставание от напарника по команде в общем зачете (британец уступал напарнику 31 очко). И Норрис дефицит действительно уменьшил, но всего на шесть очков. Гонку он провел не блестяще, финишировав только на седьмом месте.

Иными словами, принципиально в битве Пиастри и Норриса за титул ничего не изменилось.

И тут нужно снова вспомнить о Ферстаппене. Ему провал Пиастри и бледное выступление Норриса дали шанс вернуться в чемпионскую гонку. От Пиастри Ферстаппен теперь отстает на 69 очков за 7 гонок до финиша первенства (от Норриса — на 44). Это все еще очень много.

Чтобы отыграть такой дефицит, недостаточно даже выиграть все оставшиеся этапы. Нужно, чтобы Пиастри непременно провалил хотя бы еще одну гонку. А с его стабильностью ждать повторения бакинской истории трудно. Но руководитель McLaren Андреа Стелла уверен, что Ферстаппена нужно опасаться. Отвечая на вопрос, считает ли он голландца угрозой своим гонщикам и претендентом на титул, он заявил: «Абсолютно да! Запишите это большими буквами. Это Ферстаппен, победитель четырех последних чемпионатов, и у него теперь есть быстрая машина». Отметим, что Андреа Стелла сказал это еще за день до бакинской гонки. Тогда могло показаться, что он просто перестраховывается. Но, похоже, он знал, о чем говорил.

Александр Петров