Инвесторы поторопились с выводами

За неделю с 11 по 17 сентября глобальные инвесторы вложили в международные фонды акций более $68 млрд — это второй по величине результат в истории. Весь приток пришелся на недавних аутсайдеров — фонды США и Китая, что стало реакцией на снижение ставки ФРС США и активные переговоры о торговой сделке. Российский рынок акций остается под давлением решения Банка России замедлить темп снижения ключевой ставки.

По данным отчета Bank of America (BofA; учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research — EPFR), по итогам недели, закончившейся 17 сентября, чистый приток средств во все мировые фонды акций составил $68,4 млрд. Это почти в семь раз больше, чем отток инвестиций неделей ранее, и второй по величине результат за все время наблюдений. Немногим интенсивнее мировые инвесторы скупали акции лишь в середине декабря 2024 года — тогда в ожидании мягкого разворота ФРС США и налоговых стимулов от Дональда Трампа общий объем инвестиций составил $68,8 млрд.

Нынешний оптимизм вызван ожиданиями начала очередного раунда снижения базовой ставки ФРС США. В минувшую среду американский финансовый регулятор снизил ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 4–4,25% годовых. 11 управляющих ФРС поддержали решение о снижении ставки, при этом новый член совета управляющих, выдвинутый Дональдом Трампом, Стив Миран выступил за уменьшение сразу на 50 б. п. «Смягчение состоялось, но глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что дальнейшие решения будут приниматься точечно на каждом последующем заседании»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Вместе с тем участники рынка рассчитывают на новые шаги ФРС по снижению ставки. Согласно сентябрьскому опросу портфельных менеджеров BofA, каждый второй респондент ждет не менее 4 снижений на горизонте ближайших 11 месяцев (с учетом снижения ставки на минувшей неделе). Снижение стоимости денег в экономике — позитивный фактор для акций компаний, так как удешевляет привлечение ими капитала.

При этом инвесторы довольно разборчивы в выборе направления для вложений. Наиболее сильно они нарастили инвестиции в фонды акций американских и китайских компаний.

По данным EPFR, первые привлекли $57,7 млрд, что более чем втрое выше объема средств, выведенных неделей ранее, и является максимальным результатом с середины декабря 2024 года. В фонды Китая мировые инвесторы вложили $5,4 млрд против вывода $1,3 млрд неделей ранее. Больший объем средств удавалось привлечь в китайские фонды в начале апреля ($26 млрд), но почти весь он был обеспечен государственными фондами.

68,4 миллиарда долларов составил чистый приток средств во все мировые фонды акций по итогам недели, закончившейся 17 сентября

Наряду со снижением долларовых ставок привлекательности таким инвестициям, как отмечает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов, добавило повышение прогноза Oracle: в 2026 году компания ждет роста выручки облачного подразделения Oracle Cloud Infrastructure на 77%, до $18 млрд, и достижения к концу финансового 2029 года показателя $144 млрд. «Обновленные прогнозы усилили оптимизм по отношению к акциям технологического сектора, крупнейшие представители которого как в США, так и в Китае активно занимаются развитием ИИ-решений»,— отмечает Дмитрий Терпелов. Инвесторы приветствовали также встречу представителей Китая и США в Мадриде, итогом которой стал пятничный телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина.

Впрочем, текущий приток средств в фонды американских акций не стоит рассматривать как устойчивый тренд, так как иностранное владение в них и так находится на рекордных уровнях.

«Пока доллар в "медвежьем" тренде и ФРС смягчает денежно-кредитную политику, притоки могут выглядеть устойчивыми, но любое ухудшение инфляционного фона (а вторая волна инфляции — более чем вероятный риск) или очередная эскалация торговых конфликтов может легко обернуться резким разворотом и оттоком капитала»,— предупреждает госпожа Николаева.

Российский рынок акций на минувшей неделе оставался под давлением решения ЦБ снизить ставку с 18% до 17% (см. “Ъ” от 13 сентября). По итогам недели индекс Московской биржи снизился на 3,2%, до 2748,06 пункта. «Локальные бумаги в настоящее время все еще находятся под давлением от разочарования сдержанным шагом ЦБ, который меняет перспективы сроков и темпов смягчения монетарной политики, а также от тревожных новостей о новых санкциях»,— отмечает портфельный управляющий General Invest Татьяна Симонова.

Виталий Гайдаев