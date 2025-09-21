В визы вносят коррективы

Египет удвоил срок безвыездного пребывания по пятилетней визе до полугода. Теперь туристам, которые приезжают в страну на зимовку, предлагают оформить карту резидента на месте. Она дает право открыть временный счет в банке и купить местную сим-карту. Стоимость самой визы не изменилась — $700.

Сейчас российские туристы приобретают визовую марку за $25 в аэропорту Хургады и Шарм-эш-Шейха. Документ действует месяц, потом в отделении полиции его бесплатно продлевают еще на два. При этом при оформлении пятилетней визы есть свои нюансы, объяснила руководитель корпоративного отдела компании «ВизаХод» Наталья Волкова: «Она появилась где-то примерно год-два назад. В отличие от других вариантов, которые используются гражданами России для краткосрочного посещения, эту визу нельзя оформить заранее онлайн. Электронная платформа не позволяет выбрать данную категорию, ее можно оформить только по прилету в Египет в миграционной службе.

Страна в последнее время пользуется повышенным спросом у россиян, бронирование увеличилось по отношению к 2024 году на 20%, но в основном это краткосрочный отдых.

При этом не сказала бы, что Египет пользуется популярностью для зимовок, возможно, это обусловлено местной бюрократией. Там существуют определенные поборы и неохотно они идут навстречу иностранцам».

Несмотря на высокую стоимость визы, $1 тыс. в месяц будет достаточно для комфортной жизни в Египте, утверждает житель Хургады Саид: «У нас температура зимой — +28 или +30 градусов, конечно, при таких условиях можно плавать в море, вода будет где-то +20-21 градус. Русские туристы привыкли к нашей погоде, поэтому они постоянно приезжают именно зимой. Но в последнее время акулы в море плавают, встречаются они и в Хургаде. Но гости могут съездить в Каир или Луксор на экскурсии или выбрать морскую прогулку. Естественно, многие приезжают ради моря. Аренда квартиры в стране стоит $300 в месяц, и там будет рядом пляж, за вход на который придется заплатить 2$ за человека. У нас проживание дешевое, поэтому человек может тратить еще $100 в месяц на еду».

Каждый год поток россиян в Египет только растет, подчеркнул вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. При этом, по его словам, зимовка в этой стране во многих аспектах представляется более привлекательной, чем в Турции или Таиланде: «Египет выигрывает по стоимости зимовки на 30% у Индонезии и примерно на 20% — у Таиланда. Все больше россиян покупают недвижимость в этой стране. К сожалению, эта история с жильем за $25-30 тыс. закончилась. Сейчас небольшая квартира в 40 кв. м стартует от $40 тыс. Это варианты в 500-800 м от моря, а не где-то в пустыне. Соответственно, многие люди приезжают в Египет, скажем, на месяц, а кто-то — с октября по март или апрель. Зимовка здесь недорогая, можно найти квартиру за $500-$600 в месяц. Сейчас многие действительно охотятся за этими длинными египетскими визами. Для страны это мегавыгодно, потому что каждый турист оставляет достаточно большие деньги, включая и плату за аренду. Египет строит и строит жилье, и понятно, что оно возводится не для египтян. Местные жители покупают меньше 15% новостроек на берегу той же Хургады, а 85% лотов —иностранцы из Западной Европы, РФ и других стран.

Сейчас сюда приезжают порядка 3 млн россиян в год, и цифра эта только растет. Особенно это заметно, как только Турция начинает поднимать цены. Кстати, относительно этого направления мы сейчас не видим какого-то роста покупки недвижимости или числа зимовок. Во-первых, Турция — холодная страна для этого. Египет сейчас, по самым скромным подсчетам, отбирает у нее 500-600 тыс. россиян в год только из-за своих низких цен».

Тем не менее страна остается лидирующим направлением для длительных зимовок. По данным сервиса «Яндекс Путешествия», средняя бронь в Турции здесь длится около трех недель. Впрочем, в Ассоциации туроператоров России поясняют, что точное число сезонных путешественников посчитать невозможно. Многие покупают билеты сами задолго до вылета с пересадками в Стамбуле и сложными маршрутами. В итоге даже конечное направление таких поездок не всегда можно определить.

Андрей Дубков