Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Жизнь просто подражает Юриным спектаклям»

Режиссера Юрия Бутусова похоронили в Москве в петербургской земле

На Кунцевском кладбище в Москве прошли похороны режиссера Юрия Бутусова, бывшего худрука Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. Траурная церемония была заполнена стихами, музыкой, песнями и табачным дымом. А еще поклонники господина Бутусова не скрывали своего возмущения тем фактом, что власти Санкт-Петербурга отказались выделить великому земляку достойное место на кладбище. Впрочем, семья режиссера нашла способ сохранить его связь с родным городом: на столичное кладбище привезли петербургскую землю.

Режиссер Константин Райкин называл уход Юрия Бутусова «непостижимым» событием, в которое трудно поверить

Режиссер Константин Райкин называл уход Юрия Бутусова «непостижимым» событием, в которое трудно поверить

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Режиссер Константин Райкин называл уход Юрия Бутусова «непостижимым» событием, в которое трудно поверить

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На самом краю кладбища стояли десятки людей с белыми розами, хризантемами, подсолнухами, лилиями. Не было только традиционных «похоронных» красных гвоздик. Люди окружили небольшую яму, рядом с которой возвышалась красная стойка. К ней была прикреплена фотография улыбающегося Юрия Бутусова. Она легонько колыхалась на ветру. Пришедшие оставляли у стойки венки, букеты, корзины с цветами, а еще фигурки чаек в память о спектакле по пьесе Антона Чехова — за эту «Чайку» режиссер получил одну из шести своих «Золотых масок».

Наконец, вдова режиссера Мария Бутусова поставила на стойку серебристую урну с прахом мужа. Музыканты подняли в воздух смычки и скрипки. Заиграла музыка, и все склонили головы.

Вдова Юрия Бутусова Мария

Вдова Юрия Бутусова Мария

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Вдова Юрия Бутусова Мария

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Первым выступил режиссер Константин Райкин. «Трудно найти в себе силы говорить,— тихо начал он.— Утверждение Юриной гениальности в том, что жизнь просто подражает Юриным спектаклям. Вот и все, что связано с его уходом, все это так непостижимо, мистично… Как будто пронизано каким-то черным юмором, начиная от прощания в Софии, где было столько разного, где все двоилось, потому что было это и горько, и нелепо, и смешно. И мне казалось,— мы с Машей об этом тоже говорили,— что Юра хихикает от этого процесса, глупого отчасти.

И вместе с тем, конечно, это было невозможно, невыносимо больно: и эти несколько прощаний, и наш город Петербург, который тоже двоился, потому что он верен самым позорным своим качествам и самым прекрасным».

Тут участники церемонии одобрительно закивали. Поклонники режиссера и его близкие были в недоумении, а то и в негодовании из-за того, что Юрия Бутусова, родившегося в Санкт-Петербурге и отдавшего часть своей души театральной сцене этого города, приходится хоронить в Москве.

Режиссер Юрий Бутусов утонул 9 августа на отдыхе в Болгарии. Первая гражданская панихида по нему состоялась в Болгарии 14 августа, тогда же тело режиссера кремировали. 23 августа с режиссером попрощались в Москве, в Театре имени Пушкина. Предполагалось, что после этого Юрия Бутусова захоронят на родине, в Санкт-Петербурге, на мемориальном Комаровском кладбище. Однако городские власти отказали в этом. «В связи с отсутствием родственных захоронений, а также государственных наград у покойного обеспечить захоронение на закрытом по своему статусу кладбище невозможно»,— сообщили в пресс-службе петербургской администрации. Вдове предложили небольшой участок для захоронения урны на Смоленском кладбище в западной части Санкт-Петербурга «с учетом вклада Бутусова в развитие театрального дела». Но Мария Бутусова отказалась от этого предложения, поскольку режиссер завещал посадить на своей могиле дерево как отсылку к спектаклю «В ожидании Годо». Поэтому хоронить петербуржца пришлось в Москве.

«Его уход — это какое-то непостижимое событие, непостижимое,— продолжал господин Райкин.— Я думаю, даже то, что мы несколько раз с ним прощаемся,— это свидетельство того, что мы пытаемся постичь его физическое отсутствие… Он слишком многое собой представлял, чтобы с ним расстаться. Юра, с тобой расстаться невозможно, дорогой мой непостижимый, гениальный Юра. Невозможно проститься!»

И все же пришлось прощаться, и проститься хотели многие.

Предыдущая фотография
Пришедшие проститься с Юрием Бутусовым кидали в вырытую яму черную петербургскую или рыжую московскую землю

Пришедшие проститься с Юрием Бутусовым кидали в вырытую яму черную петербургскую или рыжую московскую землю

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер театра имени Евгения Вахтангова Юрий Цокуров пел песню «Дерево», звучавшую в спектакле режиссера «Пер Гюнт»

Актер театра имени Евгения Вахтангова Юрий Цокуров пел песню «Дерево», звучавшую в спектакле режиссера «Пер Гюнт»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Вдова режиссера Мария Бутусова (сидит в центре), актриса Агриппина Стеклова (стоит справа), актер Виктор Добронравов (справа в дальнем ряду)

Вдова режиссера Мария Бутусова (сидит в центре), актриса Агриппина Стеклова (стоит справа), актер Виктор Добронравов (справа в дальнем ряду)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Анна Алексахина

Актриса Анна Алексахина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Поклонники творчества режиссера оставляли у могилы записки и связанные с его спектаклями символы: вырезанные из бумаги чайки, вороны, барабаны

Поклонники творчества режиссера оставляли у могилы записки и связанные с его спектаклями символы: вырезанные из бумаги чайки, вороны, барабаны

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Агриппина Стеклова (крайняя слева)

Актриса Агриппина Стеклова (крайняя слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Вдова режиссера Мария Бутусова (справа) и актриса Анна Алексахина

Вдова режиссера Мария Бутусова (справа) и актриса Анна Алексахина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Захоронение урны с прахом Юрия Бутусова на Кунцевском кладбище Москвы

Захоронение урны с прахом Юрия Бутусова на Кунцевском кладбище Москвы

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 8

Пришедшие проститься с Юрием Бутусовым кидали в вырытую яму черную петербургскую или рыжую московскую землю

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер театра имени Евгения Вахтангова Юрий Цокуров пел песню «Дерево», звучавшую в спектакле режиссера «Пер Гюнт»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Вдова режиссера Мария Бутусова (сидит в центре), актриса Агриппина Стеклова (стоит справа), актер Виктор Добронравов (справа в дальнем ряду)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Анна Алексахина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Поклонники творчества режиссера оставляли у могилы записки и связанные с его спектаклями символы: вырезанные из бумаги чайки, вороны, барабаны

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Агриппина Стеклова (крайняя слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Вдова режиссера Мария Бутусова (справа) и актриса Анна Алексахина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Захоронение урны с прахом Юрия Бутусова на Кунцевском кладбище Москвы

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На похороны пришли художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли, Константин и Полина Райкины, актеры Тимофей Трибунцев, Агриппина Стеклова и Виктор Добронравов. К стойке вышел статный молодой человек с гитарой — он спел песню Виктора Цоя «Дерево». Ученики Юрия Бутусова хором исполнили песню The Beatles «Because». Другие выступавшие читали стихи, рассказывали личные истории о режиссере, о его работе и семье.

В толпе у могилы раздавались то всхлипы, то добрый смех.

В конце похорон музыканты сыграли «Pavane» Габриэля Форе. «Спасибо за большую любовь. Спасибо, что вы любили его так, что он это чувствовал,— обратилась ко всем Мария Бутусова.— Я еще раз почувствовала, что все это было не зря. Во время этого бесконечного поиска, бесконечных разговоров, других кладбищ, которые я видела, я думала уже вплоть до того, что раз мы отсюда уехали, то мы можем и похоронить в другой стране. С урной, как вы понимаете, это не так сложно. Лежит Тарковский под Парижем, мы его там с Юрой навещали несколько раз… И не только он лежит не у себя в стране. Но мне было важно, чтобы было место, куда могли прийти люди, любящие его здесь. И это, конечно, не во Франции. Все-таки страна — это не те люди, которые не разрешают или делают вид, что ты ничего не заслужил».

Как прощались с Юрием Бутусовым в театре имени Пушкина

И все же близким режиссера удалось сохранить связь Юрия Бутусова с родным городом. Для захоронения урны специально привезли землю из Петербурга. Черный ящик с ней открыли и поставили рядом с могилой. Люди по очереди подходили и бросали в яму горстку земли по своему выбору — черную петербургскую или рыжую московскую. Затем все как один отходили к стене колумбария закурить. Тихая музыка постоянно перекрывалась щелчками зажигалок. И табачный дым постепенно затмил запах цветов, так долго сопровождавший этот теплый сентябрьский день. Завершилась траурная церемония под песню Майкла Джексона «Smooth Criminal» и нескончаемый поток оваций.

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

«Театр — это ручная, штучная работа»

Предыдущая фотография
Бутусов Юрий Николаевич родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. По окончании театральной академии был приглашен на работу в Театр имени Ленсовета, где его первой постановкой стал «Войцек», отмеченный петербургской театральной премией «Золотой софит» и номинированный на «Золотую маску» (1997) &lt;br> На фото: во время репетиции в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2017 год

Бутусов Юрий Николаевич родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. По окончании театральной академии был приглашен на работу в Театр имени Ленсовета, где его первой постановкой стал «Войцек», отмеченный петербургской театральной премией «Золотой софит» и номинированный на «Золотую маску» (1997)
На фото: во время репетиции в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Константин Райкин (в центре) в роли короля Лира в постановке режиссера Юрия Бутусова в театре «Сатирикон», 2006 год

Константин Райкин (в центре) в роли короля Лира в постановке режиссера Юрия Бутусова в театре «Сатирикон», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На премьере постановки «Король Лир» в театре «Сатирикон», за которую режиссер получил премию «Чайка»

На премьере постановки «Король Лир» в театре «Сатирикон», за которую режиссер получил премию «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Слева направо: актеры Владимир Большов, Марина Дровосекова, Антон Кузнецов, Агриппина Стеклова, Артем Осипов, Полина Райкина и Марьяна Спивак во время спектакля «Чайка» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова, 2011 год. В спектакле режиссер реализовал созданные им принципы «нелинейного театра»

Слева направо: актеры Владимир Большов, Марина Дровосекова, Антон Кузнецов, Агриппина Стеклова, Артем Осипов, Полина Райкина и Марьяна Спивак во время спектакля «Чайка» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова, 2011 год. В спектакле режиссер реализовал созданные им принципы «нелинейного театра»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Режиссер Юрий Бутусов во время спектакля «Чайка» в «Сатириконе», 2011 год. Впервые «Чайку» режиссер поставил в 2008 году в Национальном театре Южной Кореи

Режиссер Юрий Бутусов во время спектакля «Чайка» в «Сатириконе», 2011 год. Впервые «Чайку» режиссер поставил в 2008 году в Национальном театре Южной Кореи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В 2011 году Юрий Бутусов возглавил Театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем

В 2011 году Юрий Бутусов возглавил Театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Кадр из спектакля «Отелло» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова (2013). В спектакле повествование велось от лица Яго, который управлял событиями, словно кукловод

Кадр из спектакля «Отелло» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова (2013). В спектакле повествование велось от лица Яго, который управлял событиями, словно кукловод

Фото: Коммерсантъ / Михаил Гутерман  /  купить фото

Спектакль «Мера за меру» (2010) по пьесе Уильяма Шекспира стал первым опытом режиссера на сцене театра имени Евгения Вахтангова

Спектакль «Мера за меру» (2010) по пьесе Уильяма Шекспира стал первым опытом режиссера на сцене театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Спектакль «Добрый человек из Сезуана» на сцене Московского драматического театра имени А.С.Пушкина в постановке Юрия Бутусова (2013) получил премию «Золотая маска»

Спектакль «Добрый человек из Сезуана» на сцене Московского драматического театра имени А.С.Пушкина в постановке Юрия Бутусова (2013) получил премию «Золотая маска»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Пресс-показ спектакля «Бег» по пьесе Михаила Булгакова в постановке Юрия Бутусова (2015). Спектакль был построен как сон о гражданской войне с цитатами Иосифа Бродского, Сергея Довлатова и Владимира Маяковского

Пресс-показ спектакля «Бег» по пьесе Михаила Булгакова в постановке Юрия Бутусова (2015). Спектакль был построен как сон о гражданской войне с цитатами Иосифа Бродского, Сергея Довлатова и Владимира Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев  /  купить фото

С президентом премии и фестиваля «Золотая маска» актером Игорем Костолевским и актрисой Ингеборгой Дапкунайте на церемонии вручения премии «Золотая маска». Режиссер Юрий Бутусов стал лауреатом в номинации «драма/работа режиссера» за спектакль «Дядя Ваня» (2018)

С президентом премии и фестиваля «Золотая маска» актером Игорем Костолевским и актрисой Ингеборгой Дапкунайте на церемонии вручения премии «Золотая маска». Режиссер Юрий Бутусов стал лауреатом в номинации «драма/работа режиссера» за спектакль «Дядя Ваня» (2018)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Спектакль «Дядя Ваня» в Театре имени Ленсовета в постановке Юрия Бутусова (2017)

Спектакль «Дядя Ваня» в Театре имени Ленсовета в постановке Юрия Бутусова (2017)

Фото: Юлия Кудряшова

15 сентября 2018 года Юрий Бутусов был назначен главным режиссером театра имени Евгения Вахтангова, однако в ноябре 2022 года постановщик уволился из театра

15 сентября 2018 года Юрий Бутусов был назначен главным режиссером театра имени Евгения Вахтангова, однако в ноябре 2022 года постановщик уволился из театра

Фото: Коммерсантъ / Георгий Кардава  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова» (2021), посвященной 60-летию режиссера

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова» (2021), посвященной 60-летию режиссера

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова», давшей старт фестивалю «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова», давшей старт фестивалю «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова». Экспозиция включала фотографии из личного и театрального архива Бутусова, а под каждым снимком были цитаты самого режиссера

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова». Экспозиция включала фотографии из личного и театрального архива Бутусова, а под каждым снимком были цитаты самого режиссера

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 16

Бутусов Юрий Николаевич родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. По окончании театральной академии был приглашен на работу в Театр имени Ленсовета, где его первой постановкой стал «Войцек», отмеченный петербургской театральной премией «Золотой софит» и номинированный на «Золотую маску» (1997)
На фото: во время репетиции в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Константин Райкин (в центре) в роли короля Лира в постановке режиссера Юрия Бутусова в театре «Сатирикон», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На премьере постановки «Король Лир» в театре «Сатирикон», за которую режиссер получил премию «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Слева направо: актеры Владимир Большов, Марина Дровосекова, Антон Кузнецов, Агриппина Стеклова, Артем Осипов, Полина Райкина и Марьяна Спивак во время спектакля «Чайка» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова, 2011 год. В спектакле режиссер реализовал созданные им принципы «нелинейного театра»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Режиссер Юрий Бутусов во время спектакля «Чайка» в «Сатириконе», 2011 год. Впервые «Чайку» режиссер поставил в 2008 году в Национальном театре Южной Кореи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В 2011 году Юрий Бутусов возглавил Театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Кадр из спектакля «Отелло» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова (2013). В спектакле повествование велось от лица Яго, который управлял событиями, словно кукловод

Фото: Коммерсантъ / Михаил Гутерман  /  купить фото

Спектакль «Мера за меру» (2010) по пьесе Уильяма Шекспира стал первым опытом режиссера на сцене театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Спектакль «Добрый человек из Сезуана» на сцене Московского драматического театра имени А.С.Пушкина в постановке Юрия Бутусова (2013) получил премию «Золотая маска»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Пресс-показ спектакля «Бег» по пьесе Михаила Булгакова в постановке Юрия Бутусова (2015). Спектакль был построен как сон о гражданской войне с цитатами Иосифа Бродского, Сергея Довлатова и Владимира Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев  /  купить фото

С президентом премии и фестиваля «Золотая маска» актером Игорем Костолевским и актрисой Ингеборгой Дапкунайте на церемонии вручения премии «Золотая маска». Режиссер Юрий Бутусов стал лауреатом в номинации «драма/работа режиссера» за спектакль «Дядя Ваня» (2018)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Спектакль «Дядя Ваня» в Театре имени Ленсовета в постановке Юрия Бутусова (2017)

Фото: Юлия Кудряшова

15 сентября 2018 года Юрий Бутусов был назначен главным режиссером театра имени Евгения Вахтангова, однако в ноябре 2022 года постановщик уволился из театра

Фото: Коммерсантъ / Георгий Кардава  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова» (2021), посвященной 60-летию режиссера

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова», давшей старт фестивалю «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова». Экспозиция включала фотографии из личного и театрального архива Бутусова, а под каждым снимком были цитаты самого режиссера

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все