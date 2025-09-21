Этот номер пройдет

В конце прошлой недели на встрече президента с думскими фракциями лидер «Новых людей» Алексей Нечаев предложил Владимиру Путину ввести продажу «красивых» автомобильных номеров на «Госуслугах». «Почему нет? Чего здесь такого?» — ответил ему президент. Обычно после таких встреч выходит список поручений президента — от документа зависит, будет ли дан ход разговору, или все останется на уровне обмена мнениями.

Иван Буранов



Независимо от итогов состоявшийся разговор нуждается в разъяснениях. «Красивый» номер — это государственный регистрационный знак (ГРЗ) с привлекательным для некоторых водителей сочетанием букв и цифр. Например, три одинаковые буквы: ООО и ААА. Мода на такие номера всегда была. Раньше существовали серые схемы, позволяющие получить такие номера за деньги, в 2015 году Госавтоинспекция отчиталась, что номера в подразделениях распределяет «антикоррупционный» софт, в работу которого не может вмешаться ни один сотрудник. О работе такой системы “Ъ” рассказывал начальник УГИБДД по Москве Виктор Коваленко.

Тем не менее спрос на «красивые» номера остался, и сейчас он удовлетворяется через специальные сайты, где и ведется торговля.

Есть несколько способов купить ГРЗ, один из которых — через машину-донор.

Автомобиль (как правило, это «Ока» или «Жигули») с желаемым номером переоформляется на нового владельца, тот снимает с машины номер, резервирует его за собой, машину возвращает обратно продавцу. Номер из резерва оформляет и «вешает» на свою машину. Схема закону не противоречит и применяется много лет. Открытой статистики продаж нет. Разброс цен на разных сайтах довольно большой, к примеру, на одном из порталов за А999МР77 предлагают 64 млн руб., А007АА97 — 50 млн руб. За более «скромный» С707ЕР177 предлагается заплатить 400 тыс. руб.

Разработать официальную систему продажи номеров (перенаправив финансовые потоки в госбюджет) власти пытались много лет. В 2010 году было издано правительственное распоряжение №1310 разработать правила организации и проведения открытых аукционов по «присвоению» номеров. Подписал это распоряжение не кто иной, как Владимир Путин, который в тот год работал премьер-министром (в 2008–2012 годах президентом был Дмитрий Медведев).

Почему за 15 лет так и не удалось выполнить поручение главы правительства? Официального ответа на этот вопрос нет, но попыток было несколько. Сначала механизм планировалось установить в законе «О государственной регистрации транспортных средств», но эта схема не нашла поддержки в министерствах. В 2018 году Минэкономики разработало проект постановления правительства. Гражданам предлагалось разрешить выкупать номера с привлекательным сочетанием букв и цифр через портал «Госуслуги». Примеры расценок: 600 тыс. руб. за номер с сочетанием одной буквы и цифры (например, А111АА или О777ОО), 450 тыс. руб.— за номер с цифрами от 100 до 900 и одинаковыми буквами (например, В900ВВ) и т. д. Региональные власти могли рассчитывать на 50% доходов от продажи.

В 2019 году против аукционов выступила ГИБДД — в ведомстве опасались, что все выставляемые на торги номера будут выкупаться «перекупами», и граждане в итоге будут переплачивать.

Госавтоинспекция предложила другой подход: автовладельцу, который запрашивает на «Госуслугах» регистрацию автомобиля, предложат выбрать номер из массива доступных — за эту опцию нужно будет заплатить определенную плату. Предложенные сценарии обсуждались на многочисленных совещаниях, Минэкономики с предложениями ГИБДД согласилось. В сентября 2020 года проект постановления правительства и сопутствующие поправки к законам Минэкономики направило в кабмин. После чего новости о проекте прекратились.

Интерес к теме возник спустя три года, когда в апреле 2023 года «Новые люди» обратились в Белый дом, попросив чиновников реанимировать проект, ссылаясь на возможность государства получить дополнительные доходы от «номерных» аукционов. Тогда же выяснилось, что работа над ним была приостановлена из-за сложности его согласовать с Минфином (что конкретно не понравилось ведомству — неизвестно). Не добившись прогресса в решении вопроса, «Новые люди» спустя два года решили подключить уже Владимира Путина. Что будет дальше — зависит от текста поручения, если оно, конечно, будет.

По данным “Ъ”, работа над проектом на самом деле и не заморожена: сейчас готовится доработанная версия поправок к нормативным актам. Как и планировалось ранее, от идеи аукционов решено отказаться — за право выбора номера будет взиматься фиксированная плата. Вместе с этим будет исключена возможность купить номер с помощью машины-донора: в законодательстве зафиксируют норму, запрещающую резервировать за собой ГРЗ, находящийся на только что купленном транспортном средстве. Таким образом, по сведениям “Ъ”, МВД планирует бороться с существующим сейчас полулегальным рынком продажи номеров. Возможность резервирования ГРЗ останется только в строго ограниченных случаях — к примеру, если ТС перешло к собственнику по наследству.

