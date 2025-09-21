Лавров сообщил о попытках сорвать «Интервидение»

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о «достаточно серьезных попытках» сорвать конкурс «Интервидение» путем давления на участников.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Не хочу раскрывать секрет, опять же, но были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились»,— сказал министр в эфире «Первого канала».

Как добавил Сергей Лавров, Россия приветствовала интерес иностранных журналистов к конкурсу. По его словам, на него «слетаются все, кто хочет быть в тренде».

«Интервидение» прошло 20 сентября в Москве. В нем приняли участие артисты из более чем 20 стран. Победителем конкурса стал певец из Вьетнама Дык Фук.

