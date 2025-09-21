Дык Фук, звонят колокола

Международный песенный конкурс «Интервидение-2025» завершился победой вьетнамского участника Дык Фука. В следующем году шоу решено провести в Саудовской Аравии. Константин Баканов и Игорь Гаврилов побывали на подмосковной «Live Арене» и проверили, соответствует ли возрожденный конкурс традиционной русской поговорке «Первый блин комом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победитель «Интервидения» вьетнамский исполнитель Дык Фук

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Победитель «Интервидения» вьетнамский исполнитель Дык Фук

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сколько бы ни просили не сравнивать «Интервидение» с «Евровидением», невооруженным глазом было видно, что за основу взят формат этого популярного европейского телеконкурса: видеовизитки каждой страны, песни под номерами в соответствии с жеребьевкой, азартное подведение итогов, интригующие паузы от ведущих, конферанс на трех языках (только вместо французского — китайский).

Два элемента шоу впечатлили без скидок на политический или какой-либо еще контекст. Во-первых, это упомянутые видеовизитки: одетые в национальные костюмы стран-участниц гигантские фигуры, взятые то ли из игры Assassin’s Creed, то ли из клипа The Rolling Stones «Love Is Strong», дефилировали среди достопримечательностей российской столицы. Эти же «аватары» в виде «дополненной реальности» использовались и в телеверсии песенных номеров.

Во-вторых, это так называемый интервал-акт перед обнародованием результатов. Он представлял собой попурри из отечественных поп-хитов разных времен, в котором активно использовались цирковые приемы — артисты, подвешенные на тонких тросах, буквально летали по воздуху, а звезды российской эстрады и хор пропевали идеально выстроенные друг за другом строчки из шлягеров, главным из которых оказался отнюдь не «Я — русский» или «Матушка-земля», а «Сансара» Басты.

Тем не менее идеальной слаженности шоу не всегда хватало.

На «Евровидении» перед обоими полуфиналами и финалом проходит по меньшей мере по два генеральных прогона. В случае непредвиденных технических накладок трансляцию могут переключить на сделанную днем раньше запись. Но накладок обычно не бывает: репетиций хватает, чтобы отработать все до автоматизма, включая шуточки ведущих. А вот в программе «Интервидения» изменения были до последних часов.

Прежде всего это касалось участия США. Сначала «по семейным обстоятельствам» отказался от поездки Брэндон Ховард, а в день конкурса не смогла выйти на сцену и заменившая его Vassy — австралийка, а по паспорту гречанка. Было объявлено, что правительство Австралии направило ей некую «ноту», после чего она вынуждена была отказаться от участия в конкурсе. В итоге продемонстрировать широту географического охвата конкурса в полной мере не получилось. Зато в жюри от США сидел легендарный экс-солист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тёрнер.

Россия выделила на конкурс из своего бюджета 750 млн руб. На «Евровидении» затраты в виде ежегодных взносов в «Европейский вещательный союз» ложатся на страны-участницы. Вьетнам за факт участия ничего не платил, наоборот, победитель «Интервидения» Дык Фук увез домой призовые 30 млн руб. При этом его страна не обязана нести бремя следующего конкурса. Уже известно, что «Интервидение-2026» пройдет в Саудовской Аравии.

«Народного голосования» не было (см. “Ъ” от 16 сентября), но обаятельный вьетнамский участник с мощным, поставленным на мировом уровне номером за время подготовки к шоу стал фаворитом не только жюри, но и московской массовки в фан-зоне. Впрочем, по части фанатской любви он все же уступал Шаману (Ярославу Дронову), чей культ царил и в фойе, и в зале «Live Арены».

За пару часов до начала трансляции недалеко от «красной дорожки» кучковались немолодые женщины в футболках с надписью Shaman (неужели Стас Михайлов теряет свою целевую аудиторию?). А одна наиболее организованная группа, пришедшая в ярких костюмах с триколорами, развлекала журналистов исполнением песни «Я русский».

Исполнив конкурсную песню «Прямо по сердцу», Шаман не ушел со сцены, а попросил жюри за него не голосовать, ибо Россия «уже победила», приняв конкурс у себя. Жест довольно противоречивый. Несмотря на народную любовь, Шаман имел все шансы уступить не только вьетнамцу, но и представителям Мадагаскара, Киргизии, Катара — все они выступили достойно, и культурная разница отошла на второй план.

Проигрывать явно не хотелось, но проигрыш в честном состязании явно был бы более достойным жестом Шамана, нежели высокомерное «Россия уже победила».

К выбору своих участников страны подходили по-разному. В близких к России Казахстане и Белоруссии готовились, очевидно, тщательнее, чем, допустим, в Кении или на Мадагаскаре. Кто-то из конкурсантов уже примелькался на мероприятиях стран БРИКС — для протокольных мероприятий у местных министерств культуры есть на подхвате фолк-коллективы «на низком старте», и этим можно объяснить сильный крен «Интервидения» в сторону этники.

И это не всегда плохо. С Колумбией, например, поначалу случился казус: от страны заявили группу Las Anes, те узнали об этом из интернета, удивились и отказались. Вместо них Минкульт, извинившись, отправил в Москву Нидию Гонгору. Оказалось, что приглашенная со «скамейки запасных» Гонгора — мощная, глубокая артистка, настоящая музыкальная шаманка, способная украсить любой международный фестиваль. На «Интервидении» она заняла высокое четвертое место, пропустив вперед Вьетнам, Киргизию и Катар.

Не избежало «Интервидение» и голосования «по геополитическому признаку». Считается, что это бич «Евровидения», там с ним борются. Ну и в Москве можно было заметить, что ближневосточные и среднеазиатские страны в лице своих послов-судей явно благоволят соседям. И если в Дане Аль-Мир из Катара и на брифингах, и на сцене чувствовался дух свободной женщины Востока (она едва ли не первая женщина в стране, пробившаяся в музыкальный топ), то мужские коллективы порой казались статичными, какими-то слишком зажатыми и похожими друг на друга. В итоге Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ оказались в нижней части турнирной таблицы.

«Интервидение» в целом достойно самых высоких баллов за визуально-постановочную часть, но и музыкальная не подкачала. Откровенно тривиальный, проходной номер, был разве что у Белоруссии и еще пары стран.

Константин Баканов, Игорь Гаврилов