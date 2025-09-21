Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дык Фук, звонят колокола

В Москве прошел конкурс «Интервидение-2025»

Международный песенный конкурс «Интервидение-2025» завершился победой вьетнамского участника Дык Фука. В следующем году шоу решено провести в Саудовской Аравии. Константин Баканов и Игорь Гаврилов побывали на подмосковной «Live Арене» и проверили, соответствует ли возрожденный конкурс традиционной русской поговорке «Первый блин комом».

Победитель «Интервидения» вьетнамский исполнитель Дык Фук

Победитель «Интервидения» вьетнамский исполнитель Дык Фук

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Победитель «Интервидения» вьетнамский исполнитель Дык Фук

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сколько бы ни просили не сравнивать «Интервидение» с «Евровидением», невооруженным глазом было видно, что за основу взят формат этого популярного европейского телеконкурса: видеовизитки каждой страны, песни под номерами в соответствии с жеребьевкой, азартное подведение итогов, интригующие паузы от ведущих, конферанс на трех языках (только вместо французского — китайский).

Два элемента шоу впечатлили без скидок на политический или какой-либо еще контекст. Во-первых, это упомянутые видеовизитки: одетые в национальные костюмы стран-участниц гигантские фигуры, взятые то ли из игры Assassin’s Creed, то ли из клипа The Rolling Stones «Love Is Strong», дефилировали среди достопримечательностей российской столицы. Эти же «аватары» в виде «дополненной реальности» использовались и в телеверсии песенных номеров.

Во-вторых, это так называемый интервал-акт перед обнародованием результатов. Он представлял собой попурри из отечественных поп-хитов разных времен, в котором активно использовались цирковые приемы — артисты, подвешенные на тонких тросах, буквально летали по воздуху, а звезды российской эстрады и хор пропевали идеально выстроенные друг за другом строчки из шлягеров, главным из которых оказался отнюдь не «Я — русский» или «Матушка-земля», а «Сансара» Басты.

Тем не менее идеальной слаженности шоу не всегда хватало.

На «Евровидении» перед обоими полуфиналами и финалом проходит по меньшей мере по два генеральных прогона. В случае непредвиденных технических накладок трансляцию могут переключить на сделанную днем раньше запись. Но накладок обычно не бывает: репетиций хватает, чтобы отработать все до автоматизма, включая шуточки ведущих. А вот в программе «Интервидения» изменения были до последних часов.

Прежде всего это касалось участия США. Сначала «по семейным обстоятельствам» отказался от поездки Брэндон Ховард, а в день конкурса не смогла выйти на сцену и заменившая его Vassy — австралийка, а по паспорту гречанка. Было объявлено, что правительство Австралии направило ей некую «ноту», после чего она вынуждена была отказаться от участия в конкурсе. В итоге продемонстрировать широту географического охвата конкурса в полной мере не получилось. Зато в жюри от США сидел легендарный экс-солист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тёрнер.

Кто приехал в Москву на «Интервидение»

Россия выделила на конкурс из своего бюджета 750 млн руб. На «Евровидении» затраты в виде ежегодных взносов в «Европейский вещательный союз» ложатся на страны-участницы. Вьетнам за факт участия ничего не платил, наоборот, победитель «Интервидения» Дык Фук увез домой призовые 30 млн руб. При этом его страна не обязана нести бремя следующего конкурса. Уже известно, что «Интервидение-2026» пройдет в Саудовской Аравии.

«Народного голосования» не было (см. “Ъ” от 16 сентября), но обаятельный вьетнамский участник с мощным, поставленным на мировом уровне номером за время подготовки к шоу стал фаворитом не только жюри, но и московской массовки в фан-зоне. Впрочем, по части фанатской любви он все же уступал Шаману (Ярославу Дронову), чей культ царил и в фойе, и в зале «Live Арены».

За пару часов до начала трансляции недалеко от «красной дорожки» кучковались немолодые женщины в футболках с надписью Shaman (неужели Стас Михайлов теряет свою целевую аудиторию?). А одна наиболее организованная группа, пришедшая в ярких костюмах с триколорами, развлекала журналистов исполнением песни «Я русский».

Исполнив конкурсную песню «Прямо по сердцу», Шаман не ушел со сцены, а попросил жюри за него не голосовать, ибо Россия «уже победила», приняв конкурс у себя. Жест довольно противоречивый. Несмотря на народную любовь, Шаман имел все шансы уступить не только вьетнамцу, но и представителям Мадагаскара, Киргизии, Катара — все они выступили достойно, и культурная разница отошла на второй план.

Проигрывать явно не хотелось, но проигрыш в честном состязании явно был бы более достойным жестом Шамана, нежели высокомерное «Россия уже победила».

К выбору своих участников страны подходили по-разному. В близких к России Казахстане и Белоруссии готовились, очевидно, тщательнее, чем, допустим, в Кении или на Мадагаскаре. Кто-то из конкурсантов уже примелькался на мероприятиях стран БРИКС — для протокольных мероприятий у местных министерств культуры есть на подхвате фолк-коллективы «на низком старте», и этим можно объяснить сильный крен «Интервидения» в сторону этники.

И это не всегда плохо. С Колумбией, например, поначалу случился казус: от страны заявили группу Las Anes, те узнали об этом из интернета, удивились и отказались. Вместо них Минкульт, извинившись, отправил в Москву Нидию Гонгору. Оказалось, что приглашенная со «скамейки запасных» Гонгора — мощная, глубокая артистка, настоящая музыкальная шаманка, способная украсить любой международный фестиваль. На «Интервидении» она заняла высокое четвертое место, пропустив вперед Вьетнам, Киргизию и Катар.

Не избежало «Интервидение» и голосования «по геополитическому признаку». Считается, что это бич «Евровидения», там с ним борются. Ну и в Москве можно было заметить, что ближневосточные и среднеазиатские страны в лице своих послов-судей явно благоволят соседям. И если в Дане Аль-Мир из Катара и на брифингах, и на сцене чувствовался дух свободной женщины Востока (она едва ли не первая женщина в стране, пробившаяся в музыкальный топ), то мужские коллективы порой казались статичными, какими-то слишком зажатыми и похожими друг на друга. В итоге Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ оказались в нижней части турнирной таблицы.

«Интервидение» в целом достойно самых высоких баллов за визуально-постановочную часть, но и музыкальная не подкачала. Откровенно тривиальный, проходной номер, был разве что у Белоруссии и еще пары стран.

Константин Баканов, Игорь Гаврилов

Фотогалерея

«Интервидение-2025»

Предыдущая фотография
В «Интервидении» приняли участие представители 22 стран. Все артисты выступали вживую

В «Интервидении» приняли участие представители 22 стран. Все артисты выступали вживую

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зрители во время финала

Зрители во время финала

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница конкурса от Белоруссии певица Анастасия Кравченко

Участница конкурса от Белоруссии певица Анастасия Кравченко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление Шамана, который представлял на конкурсе Россию

Выступление Шамана, который представлял на конкурсе Россию

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница конкурса от Катара певица Дана Аль-Мир, занявшая третье место

Участница конкурса от Катара певица Дана Аль-Мир, занявшая третье место

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница от Кубы Сулема Иглесиас Саласар (в центре)

Участница от Кубы Сулема Иглесиас Саласар (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница от Кении певица Санайпей Танде

Участница от Кении певица Санайпей Танде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница конкурса от Бразилии певица Таис Надер

Участница конкурса от Бразилии певица Таис Надер

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певец из Таджикистана Фаррух Хасанов

Певец из Таджикистана Фаррух Хасанов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Китайский певец Ван Си

Китайский певец Ван Си

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники конкурса из Мадагаскара Denise &amp; D-Lain

Участники конкурса из Мадагаскара Denise & D-Lain

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница из Саудовской Аравии певица Зейна Имад (в центре)

Участница из Саудовской Аравии певица Зейна Имад (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Колумбийская певица Нидия Гонгора

Колумбийская певица Нидия Гонгора

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица из Кубы Сулема Иглесиас Саласар

Певица из Кубы Сулема Иглесиас Саласар

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трио Nomad из Киргизии, занявшее второе место. В состав три вошли артисты Азат Раимбердиев, Бек Исраилов и Минжашар Мурзаев

Трио Nomad из Киргизии, занявшее второе место. В состав три вошли артисты Азат Раимбердиев, Бек Исраилов и Минжашар Мурзаев

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник конкурса от Казахстана певец Ернар Садирбаев

Участник конкурса от Казахстана певец Ернар Садирбаев

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица из Эфиопии Нетсанет Султан

Певица из Эфиопии Нетсанет Султан

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник из Вьетнама певец Дык Фук (слева)

Участник из Вьетнама певец Дык Фук (слева)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участника из Вьетнама Дык Фука

Выступление участника из Вьетнама Дык Фука

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Белорусская певица Анастасия Кравченко

Белорусская певица Анастасия Кравченко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники конкурса из ЮАР группа Mzansi Jikelele

Участники конкурса из ЮАР группа Mzansi Jikelele

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница от Колумбии певица Нидия Гонгора

Участница от Колумбии певица Нидия Гонгора

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников конкурса

Выступление участников конкурса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление певицы Татьяны Куртуковой

Выступление певицы Татьяны Куртуковой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ay Yola, Пелагея, Александр Маршал, Аида Гарифуллина, Алексей Воробьев, Клава Кока и Татьяна Куртукова выступили после остальных участников конкурса

Ay Yola, Пелагея, Александр Маршал, Аида Гарифуллина, Алексей Воробьев, Клава Кока и Татьяна Куртукова выступили после остальных участников конкурса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Победитель конкурса — Дык Фук из Вьетнама

Победитель конкурса — Дык Фук из Вьетнама

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дык Фук спел песню под названием «Фудом тхиен выонг». Она посвящена герою вьетнамской мифологии Тхань Зенгу, который, по легендам, спас страну от китайских завоевателей

Дык Фук спел песню под названием «Фудом тхиен выонг». Она посвящена герою вьетнамской мифологии Тхань Зенгу, который, по легендам, спас страну от китайских завоевателей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ведущими конкурса были певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина (справа)

Ведущими конкурса были певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина (справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники конкурса на красной дорожке перед финалом

Участники конкурса на красной дорожке перед финалом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 29

В «Интервидении» приняли участие представители 22 стран. Все артисты выступали вживую

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зрители во время финала

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница конкурса от Белоруссии певица Анастасия Кравченко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление Шамана, который представлял на конкурсе Россию

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница конкурса от Катара певица Дана Аль-Мир, занявшая третье место

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница от Кубы Сулема Иглесиас Саласар (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница от Кении певица Санайпей Танде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница конкурса от Бразилии певица Таис Надер

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певец из Таджикистана Фаррух Хасанов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Китайский певец Ван Си

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники конкурса из Мадагаскара Denise & D-Lain

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница из Саудовской Аравии певица Зейна Имад (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Колумбийская певица Нидия Гонгора

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица из Кубы Сулема Иглесиас Саласар

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трио Nomad из Киргизии, занявшее второе место. В состав три вошли артисты Азат Раимбердиев, Бек Исраилов и Минжашар Мурзаев

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник конкурса от Казахстана певец Ернар Садирбаев

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица из Эфиопии Нетсанет Султан

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник из Вьетнама певец Дык Фук (слева)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участника из Вьетнама Дык Фука

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Белорусская певица Анастасия Кравченко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники конкурса из ЮАР группа Mzansi Jikelele

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница от Колумбии певица Нидия Гонгора

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников конкурса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление певицы Татьяны Куртуковой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ay Yola, Пелагея, Александр Маршал, Аида Гарифуллина, Алексей Воробьев, Клава Кока и Татьяна Куртукова выступили после остальных участников конкурса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Победитель конкурса — Дык Фук из Вьетнама

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дык Фук спел песню под названием «Фудом тхиен выонг». Она посвящена герою вьетнамской мифологии Тхань Зенгу, который, по легендам, спас страну от китайских завоевателей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ведущими конкурса были певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина (справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники конкурса на красной дорожке перед финалом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Смотреть

  • Газета «Коммерсантъ» №173/П от 22.09.2025, стр. 11

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все