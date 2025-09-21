В деле о гибели пятерых человек в утонувшем вездеходе в Забайкалье появился второй обвиняемый

Сотрудники Следственного комитета России по Забайкальскому краю предъявили обвинения второму подозреваемому по делу о гибели пятерых человек на вездеходе, утонувшем в озере Амудиса. Им стал заместитель генерального директора коммерческой организации, где были трудоустроены погибшие.

По версии следствия, обвиняемый отвечал за наем и подготовку кадров в организации, а также «контроль за обеспечением соблюдения правил охраны труда». При его участии к управлению вездеходом был допущен сотрудник, «не имеющий соответствующих прав и квалификации». Кроме того, замгендиректора вменяется в вину эксплуатация вездехода, который не был зарегистрирован и не имел техосмотра. По ходатайству следствия, обвиняемый решением суда заключен под стражу.

20 сентября под стражу был взят водитель вездехода 1996 года рождения. Он стал первым обвиняемым по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Инцидент на озере Амудиса произошел 15 сентября. Вездеход с девятью людьми на борту съехал в озеро, спастись удалось только водителю и трем пассажирам. Они вышли на связь спустя сутки. Тела пятерых погибших водолазы поднимали в два этапа 17 и 18 сентября. 19 сентября водитель был задержан.

Влад Никифоров, Иркутск