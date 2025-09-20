Суд арестовал водителя затонувшего в Забайкалье вездехода

Водителю затонувшего в Забайкалье вездехода, в котором погибли пять человек, предъявили обвинение. Суд отправил его под арест, сообщила пресс-служба областного СКР.

Фигурант — 1996 года рождения, другие подробности о нем не приводятся. Он проходит по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

ЧП случилось 15 сентября. По версии следствия, обвиняемый, управляя вездеходом, в котором находились девять человек, «допустил съезд» транспортного средства в озеро Амудис. Водителю вездехода и троим пассажирам удалось спастись. Они вышли на связь только спустя сутки. Тела пятерых погибших водолазы поднимали в два этапа 17 и 18 сентября. 19 сентября водитель был задержан.