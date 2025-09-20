Аделия Петросян накатала олимпийскую путевку

Первый после продлившегося три с половиной года периода тотальной изоляции международный успех российскому фигурному катанию принесла Аделию Петросян. Победа на турнире в Пекине — убедительная, но с упрощенными по сравнению с теми, что она обычно исполняет, программами — принесла Петросян путевку на Олимпиаду в Милане и Кортина д’Ампеццо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аделия Петросян на олимпийском квалификационном турнире в Пекине

Фото: Mahesh Kumar A. / AP Аделия Петросян на олимпийском квалификационном турнире в Пекине

Аделия Петросян, 18-летняя воспитанница знаменитой Этери Тутберидзе, успела в своей короткой карьере выдать немало запоминающихся выступлений, но 20 сентября одержала наиболее значимую пока в своей жизни победу. Все предыдущие случились в рамках наступившего в 2022 году периода тотальной изоляции отечественных фигуристов, на внутренних соревнованиях. Пекинская — на соревнованиях международных, может далеко и не самого высокого (а строго говоря, вообще-то довольно среднего) уровня, но с очень солидной ставкой на кону. Петросян оказалась одним из двух российских спортсменов, которым Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил выступить на ближайшей зимней Олимпиаде, которая состоится в Милане и Кортина д’Ампеццо в феврале следующего года, а для того чтобы квалифицироваться на нее, нужно было успешно выступить на квалификационном турнире в китайской столице, попав в пятерку.

Аделия Петросян, как ожидалось, учитывая отсутствие на состязаниях львиной доли уже отобравшихся на Олимпийские игры звезд, выполнила задачу без труда и уверенно.

В пятницу, 19 сентября, она с единственной помаркой на тройном лутце откатала короткую программу, на следующий день — вообще, без явных помарок произвольную. Позади осталось множество ничем не примечательных соперниц и две довольно известные, с титулами чемпионок Европы в послужном списке: второе место заняла представляющая Грузию Анастасия Губанова, третье — бельгийка Луна Хендрикс.

Правда, если в предыдущие сезона в заочном соперничестве с ними Аделия Петросян выглядела на голову сильнее, то в Пекине именно о таком — совершенно подавляющем — превосходстве речи формально не шло. Губанову Петросян опередила на три с небольшим балла, Хендрикс — меньше чем на пять. А сумма оценок за две программы, которую собрала победительница, оказалась по меркам давно задающего передовые тренды российского женского одиночного катания не такой уж впечатляющей — 209,63. На мартовском мировом первенстве в Бостоне с ней Петросян не вошла бы в призовую тройку, прилично отстав от чемпионки — американки Алисы Лью. Но надо учесть важный нюанс. Кажется, желая исключить риск, те, кто отвечал за подготовку Петросян, убрали из ее программ, накатанных еще в прошедшем сезоне, все элементы ультра-си — прыжки в четыре оборота, тройной аксель, которыми она, в отличие от конкуренток, владеет. «Боевые» варианты были бы оценены гораздо выше.

В воскресенье олимпийский слот наверняка достанется и российскому одиночнику — Петру Гуменнику. Он лидирует после короткой программы.

Алексей Доспехов