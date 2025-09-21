Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о готовности Путина к переговорам, намерениях Запада и визите Трампа в Британию

Песков: Путин открыт к урегулированию на Украине путем переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Представитель Кремля рассказал о том, как продвигается мирное урегулирование по Украине, что Москва ожидает от президента США Дональда Трампа, и прокомментировал визит главы Белого дома в Великобританию. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об Украине

  • Владимир Путин остается открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров, рассчитывает на продолжение работы с США на этом треке.
  • Россия рассчитывает, что США и Трамп будут прилагать усилия к тому, чтобы «нащупать возможность» мирного урегулирования на Украине.

О поездке Трампа в Британию

  • Великобритания является одним из лидеров лагеря сторонников войны.
  • Трампу в Британии могли много рассказывать о планах Лондона дальше оказывать давление на Россию и идти путем усиления антироссийских санкций.
  • Намерения Запада и дальше идти по пути подавления России во всем и вся не способствует урегулированию.

О «прямой линии» с президентом

  • Формат «прямой линии» с Путиным каждый раз пытаются сделать более информативным.
  • Министерства и ведомства даже в ходе сбора вопросов к «прямой линии» живо реагируют, уже на этом этапе принимаются меры.

