Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Безусловно, ситуация достаточно очевидна. Мы видим Европу. Президент Трамп только что был в Великобритании. Великобритания — это один из лидеров вот этого вот лагеря сторонников войны»,— сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь главы РФ также предположил, что в Великобритании рассказывали президенту США Дональду Трампу о планах дальнейшего давления на Россию и усиления санкций.