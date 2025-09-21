Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Безусловно, ситуация достаточно очевидна. Мы видим Европу. Президент Трамп только что был в Великобритании. Великобритания — это один из лидеров вот этого вот лагеря сторонников войны»,— сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь главы РФ также предположил, что в Великобритании рассказывали президенту США Дональду Трампу о планах дальнейшего давления на Россию и усиления санкций.

