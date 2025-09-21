Маршрут ВСМ Санкт-Петербург — Москва будет включать 16 станций

Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) между городом Санкт-Петербургом и Москвой включает 14 пассажирских и две технические станции, пишет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пассажиры смогут садиться в поезда ВСМ на Московском и Ленинградском вокзалах в столицах, а также станциях Южный, Жаровская, Великий Новгород, Валдай, Выползово, Садва, Логовежь, Новая Тверь, Высоково, Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовская и Рижская. Техническими будут станции Тигода в Новогородской области и Горки в Тверской.

Проект строительства разбит на девять этапов, в том числе нулевой, включающий строительство депо для составов ВСМ в городе на Неве, и заключительный — в столице.

По заявлению вице-премьера РФ Виталия Савельева, магистраль позволит добраться из Петербурга в Москву за 2 часа 15 минут. Максимальная скорость составов, которые будут ходить по ВСМ составит 400 км/ч, скорость эксплуатации — 360 км/ч.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что название поездов для ВСМ выберут с помощью голосования.

Артемий Чулков