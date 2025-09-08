Название состава для ВСМ планируют выбрать с помощью голосования

Поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург, ранее носившие проектное название «Белый кречет», выберут во время общественного голосования, сообщает РБК.

«Окончательное название выберут позже, детали мы обязательно расскажем»,— сказали в информационном центре ВСМ.

По данным источника издания, в голосовании будет около пяти вариантов. Среди них «Луч», «Сапсан-400» или «Сапсан-2». От названия «Белый кречет» было решено отказаться, так как эта птица в природе летает медленнее сапсана.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по ВСМ в будущем будут ходить беспилотные поезда, ими будет управлять нейросеть.

Андрей Маркелов