Трамп попросил посла поговорить с европейцами о закупках российской нефти

Президент Дональд Трамп вновь призвал европейские страны прекратить покупать нефть у России. Он предложил послу США в НАТО Мэтту Уитакеру усилить давление на Европу.

«Мэтт, им нужно прекратить покупать нефть у России. Поговори с ними, пожалуйста»,— обратился президент к господину Уитакеру во время выступления на званном ужине, организованном в честь основателя Американского института «Корнерстоун». «Мэтт больше не допустит этого»,— уверил господин Трамп.

Два дня назад господин Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин «очень подвел» его в вопросе урегулирования военного конфликта на Украине. Тогда же, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, он сказал, что США введут санкции против России, только когда страны Евросоюза перестанут покупать у нее нефть.