Совбез ООН проголосовал за возобновление санкций против Ирана

Совбез ООН отклонил резолюцию, которая предлагала заблокировать решение о возобновлении санкций в отношении Ирана с помощью механизма «снэпбэк». Трансляцию заседания вел Reuters. Речь идет о возобновлении ограничений, отмененных в 2015 году после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

СВПД — соглашение по иранской ядерной сделке, подписанное «евротройкой» (Франция, Германия и Великобритания), Россией, Китаем и США (последние вышли из соглашения в 2018 году). По условиям договора, европейские страны должны были полностью отменить односторонние санкции в отношении Ирана.

Против возобновления санкционного режима проголосовали Россия, Алжир, Китай и Пакистан. За выступили девять стран, в том числе Дания, Франция, Греция, Великобритания и США. Еще две страны воздержались.

«Снэпбэк» подразумевает заморозку активов, запрет на производство любых атомных технологий и возобновление эмбарго на поставки оружия. Механизм был запущен «евротройкой» 27 августа. Санкции должны вступить в силу спустя 30 дней после этого. Формальным основанием для запуска стало то, что Иран, по версии европейских стран, нарушил положения СВПД.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Великобритания, Франция и Германия нарушали порядок рассмотрения спорных ситуаций, предусмотренных СВПД. «Не видим ни правовых, ни политических, ни процедурных оснований для каких-либо шагов в развитие европейских притязаний на запуск механизма “снэпбэк”»,— сказал господин Небензя.

