Ливни разрушили часть древней достопримечательности в Дагестане

Обильные осадки в Дагестане привели к обрушению участка исторической крепостной стены в селе Кумух. Об этом сообщил глава администрации Лакского района Юсуп Магомедов.

«Для всех нас эта крепость — больше, чем древние камни. Это сакральный символ нашей земли, гордый дух нашего народа, зримая связь между славным прошлым, настоящим и будущим Лакии»,— написал господин Магомедов в Telegram.

Два года назад крепость XVI-XVIII веков признали объектом культурного наследия федерального значения. Юсуп Магомедов пообещал, что администрация приложит все усилия для быстрого восстановления исторической постройки.

Сегодня аномальные ливни в Дагестане привели к затоплению подстанций и отключению электроэнергии. ГУ МЧС по Республике Дагестан сообщило об аварийном отключении электроэнергии в 73 населенных пунктах. В правительстве региона сообщали, что самая сложная обстановка сохраняется в городах Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дагестанские Огни, Дербент и Каякентском районе.