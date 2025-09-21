Российские врачи показали акушерам Никарагуа, как правильно принимать роды

Российские специалисты центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова прибыли в Никарагуа, где провели теоритические и практические семинары. Врачам из Центральной Америки рассказали о мерах по снижению материнской и детской смертности, провели тренинги для акушеров-гинекологов, неонатологов и анестезиологов. Об этом сообщило посольство России в Никарагуа.

Врачам на симуляционном оборудовании показали, как справляться с осложненными родами, а также с кровотечениями и высоким давлением у рожениц. Неонатологи и анестезиологи Никарагуа изучили принципы реанимации и стабилизации новорожденных в родильном зале, разобрали протокол по тепловой защите новорожденных. Российские врачи также рассказали им, как правильно обрабатывать руки перед операциями.

Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо заявила, что цикл семинаров стал ценным вкладом в укрепление системы здравоохранения страны. Политик назвала визит российских специалистов еще одним примером стратегического партнерства между Россией и Никарагуа.