Жителей Махачкалы призвали не пить воду из-под крана

Жителей Махачкалы попросили не пить воду из-под крана после обильных осадков и подтоплений. Сообщение с таким призывом опубликовала администрация города в Telegram-канале.

«Для питьевых и бытовых нужд, пожалуйста, используйте бутилированную или кипяченую воду», — призвали в администрации Махачкалы.

Там отметили, что в городе из-за обильных осадков и подтоплений могла нарушиться герметичность сетей водоснабжения. Кроме того, в воду могли попасть загрязняющие вещества.

Врио главы Махачкалы Джамбулат Салавов заявил в своем Telegram-канале, что все городские службы работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия стихии как можно скорее.

В Дагестане прошел ливень, который затопил городские улицы. За ночь в Махачкале было зафиксировано 279 вызовов служб экстренного реагирования. По данным Даггидрометцентра, в дагестанской столице выпало 56 мм осадков, в Избербаше — 53 мм, в Дербенте — 41 мм, в Кизляре — 32 мм.