Израильские ВВС за сутки нанесли удары по сотне объектов в секторе Газа

Израильские ВВС ударили за сутки примерно по сотне объектов на территории сектора Газа. Об этом сообщила в Telegram-канале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В городе Газа, где сейчас разворачивается наступление израильских войск, ЦАХАЛ уничтожил «многочисленные объекты террористической инфраструктуры». Согласно сообщению, были разрушены шахты подземных туннелей, ловушки и снайперские посты, которые использовались палестинской военизированной группировкой «Хамас» для остановки продвижения армии Израиля.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что с начала наступления на город его покинули 480 тыс. жителей. Однако агентство Reuters писало, что еще сотни тысяч палестинцев не могут выбраться из зоны боевых действий.

Операция Израиля по захвату города Газа, получившая название «Колесница Гидеона», 16 сентября перешла в новую фазу активности. В ответ на агрессию страны 17 сентября Еврокомиссия предложила ввести против Иерусалима пакет ограничений. Однако несколько стран, включая Германию, Австрию, Италию и Венгрию, выступили против санкций.

