В США уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok

Вашингтон на 100% уверен в заключении сделки с Китаем по соцсети TikTok. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News.

«Теперь эту сделку осталось лишь подписать. Команда президента работает над этим с коллегами из Китая»,— сказала госпожа Ливитт.

16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти заключили сделку по TikTok. Условия соглашения не разглашаются. В этот же день господин Трамп продлил отсрочку блокировки соцсети до 16 декабря. Сегодня Министерство торговли Китая призвало США обеспечить справедливые условия ведения бизнеса для китайских компаний, в том числе TikTok.

В 2024 году Джо Байден, который занимал на тот момент пост президента США, подписал закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать TikTok. В случае отказа в заключении сделки с американской стороной соцсети грозила блокировка на территории США.

