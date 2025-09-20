WSJ: Трамп планирует встретиться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп планирует провести двусторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Из публикации следует, что Белый дом сейчас работает над планированием встречи глав государств. Кроме того, президент США впервые за свой второй президентский срок может встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

18 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон еще будет контактировать по поводу урегулирования украинского конфликта. Президент США заявлял, что вскоре при посредничестве американской стороны может состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сказал, что Москва сейчас не видит такой возможности, так как от Киева нет отклика на предложения Кремля.