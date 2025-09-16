Рябков: говорить о саммите России, Украины и США пока не приходится

Москва пока не видит возможности говорить о трехсторонней встрече России, Украины и США. От Киева нет отклика на соответствующие предложения Кремля, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Рябков

Замминистра напомнил, что Владимир Путин прежде разъяснил «исчерпывающим образом все», что касается «контактов с (президентом Украины Владимиром) Зеленским». По его словам, «если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика», тогда у российской стороны «нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате».

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что саммит России, США и Украины пройдет «относительно скоро». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник сказал, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского без подготовки «будет абсолютно бесполезна».