Лавров: Россия ожидает дополнительных контактов с США по Украине

Россия рассчитывает на дополнительные контакты с американскими партнерами по вопросу разрешения украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, эта необходимость объясняется тем, что с момента российско-американского саммита в Анкоридже произошли события и контакты, которые могли повлиять на позицию Дональда Трампа по Украине.

«Возвращаясь к теме о том, как США будут действовать дальше по проблемам Украины, я думаю, что будут у нас дополнительные контакты, потому что расстались мы в Анкоридже на том, что мы приняли ту логику, которую продвигал (президент США) Дональд Трамп на основе понимания первопричин и понимания нашей позиции, — эту логику Дональд Трамп не опровергал, сказал, что будет советоваться со своими союзниками,— сказал господин Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале". — Они потом прилетели в Вашингтон и, конечно, не скрывали того, что отговаривали, будут отговаривать и отговаривают публично руководство США от каких-либо конструктивных действий в отношении России в контексте украинского кризиса».

В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры, главной темой которых был российско-украинский конфликт, продлились 2 часа 45 минут. Президенты России и США назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. При этом договоренности по решению конфликта на Украине достигнуто не было.

О перспективах разрастания украинского конфликта — в материале «Ъ» «То, во что не верилось, становится реальностью».

Анастасия Домбицкая