Советник председателя ЦБ: снижение инфляции до 4% сделает ипотеку доступней

Снижение инфляции в России до 4% и ее удержание на этом уровне поможет опустить ставку по ипотеке, считает советник председателя Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов. По его словам, это повысит доступность жилья для россиян.

Господин Тремасов пояснил, что ставка по кредиту зависит от инфляции и инфляционных ожиданий. «Если мы хотим низких ставок в экономике, мы должны обеспечить низкую инфляцию и низкие "заякоренные" инфляционные ожидания. Только добившись этого, мы добьемся той же самой доступной ипотеки»,— сказал советник главы ЦБ на Фестивале науки Юга России (цитата по ТАСС).

Кирилл Тремасов уверен, что льготные ипотечные программы не помогут в этой ситуации, потому что на их обеспечение из бюджета тратят триллионы рублей. В случае снижения инфляции оптимальной может стать ипотечная ставка в пределах от 5% до 7%, добавил представитель ЦБ.

12 сентября ЦБ понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17% годовых. По прогнозу регулятора, в 2026 году инфляция вернется к уровню в 4%, а средняя ключевая ставка составит 12–13%. В ЦБ сравнили высокую ключевую ставку с жаропонижающим «для температурящей экономики».

