ЦБ назвал высокую ставку «жаропонижающей таблеткой» для приболевшей экономики

Пресс-служба Банка России сравнила высокую ключевую ставку с «жаропонижающей таблеткой для температурящей экономики». Низкую же ключевую ставку в условиях высокой инфляции там назвали «тушением пожара бензином».

«Ключевая ставка сейчас — это жаропонижающая таблетка для температурящей экономики. Горько, но необходимо. Высокие ставки позволяют охладить высокий, растущий спрос, который опережает рост предложения»,— ответила пресс-служба ЦБ на комментарий пользователя Telegram о том, что «понижение ключевой ставки на несколько процентов бизнесу уже не поможет».

В публикации регулятора также сказано, что дефицит кадров остается основным ограничением роста экономики. «Поэтому даже если залить экономику дешевыми деньгами, это не решит проблему. Компании, получив деньги, еще яростнее будут конкурировать друг с другом за ограниченные ресурсы, производство при этом не вырастет, а вот инфляция еще больше ускорится»,— указано в сообщении.

12 сентября Банк России понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17% годовых. Инфляция в годовом выражении, по данным на 15 сентября, составляет 8,02%. Согласно прогнозу регулятора, в 2026 году инфляция вернется к уровню в 4%, а средняя ключевая ставка составит 12-13%.

