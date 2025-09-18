Население сбросило ощущения инфляции

В сентябре инфляционные ожидания респондентов, опрашиваемых ФОМ для Банка России, на год вперед снизились сильнее, чем в прошлом году и чем ожидали профессиональные наблюдатели (на 0,9 процентного пункта, п. п., до 12,6%), достигнув минимума с сентября 2024 года, как и наблюдаемая инфляция (14,7%, минус 1,4 п. п. за месяц; см. график). Это подтвердило, что всплеск показателя в августе был связан с ростом регулируемых тарифов. Опрос проводился 1–11 сентября, до последнего заседания совета директоров ЦБ, где принималось решение о ставке (см. “Ъ” от 12 сентября). При этом инфляционные ожидания все еще выше, чем в 2017–2019 годах, как и в 2023–2024 годах, замечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры».

Инфляционные ожидания домохозяйств без сбережений (64% респондентов в сентябре) снизились на 0,5 п. п., до 14,1%, их оценки наблюдаемой инфляции — на 0,9 п. п., до 16,5%. Ожидания домохозяйств со сбережениями (их 33%) упали сильнее, на 1,1 п. п., до 10,8%, на фоне сильного падения наблюдаемой инфляции — на 1,9%, до 12,3%. «С одной стороны, ожидаемая динамика, с другой — снижение ожиданий все же было более агрессивным, особенно у домохозяйств со сбережениями, что дает позитивный сигнал, если ожидания в начале октября покажут схожие значения»,— отмечает Егор Сусин из Газпромбанка.

Индекс потребительской уверенности Росстата (по опросам 1–10 августа) в третьем квартале снизился на 1 п. п., до минус 9%. Респонденты ухудшили оценки произошедших за год и ожидаемых в течение года изменений в экономике, оценки же личного благосостояния выросли, а ожидания не изменились. Время для крупных покупок население оценивает также лучше, а условия для сбережений — без изменений.

Сбериндекс же 8–14 сентября, вторую неделю подряд, фиксирует замедление годового роста потребительских расходов и в номинальном, и в реальном (снижение на 0,5%) выражении. Замедление к августу в номинальном выражении — 2,6 п. п., в реальном — 2,1 п. п. Годовое замедление номинальных трат наблюдалось за счет продовольствия, общепита и услуг: расходы на еду замедлили рост с 6,2% до 4,2%, на услуги — с 10,3% до 7,9%, на общепит — с 7,6% до 4,7%. Траты же на непродовольственные товары ускорили рост — с 10,4% до 10,8%. «В сравнении с прошлым годом наблюдаем менее активное недельное восстановление (рост 1,2% против 1,7% в прошлом году), совокупные траты по-прежнему остаются ниже августа»,— заключают авторы исследования.

Артем Чугунов