СКР проводит проверку из-за гибели рабочих при ремонте здания в Москве

СКР устанавливает обстоятельства инцидента на востоке Москвы, где при реконструкции здания погибли двое рабочих. Организована доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП случилось сегодня на улице Знаменской. По данным СМИ, ремонт проводился в школе №1080, там обвалились четыре пролета. Под завалами могут оставаться люди. В столичной прокуратуре сообщили о нескольких пострадавших, ведомство также проводит проверку по факту ЧП.