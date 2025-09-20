МЧС подтвердило гибель двух рабочих при ремонте здания в Москве

На Знаменской улице в Москве обрушились бетонные перекрытия в нежилом помещении, находящемся на реконструкции, сообщило столичные МЧС. Ведомство подтвердило, что погибли двое рабочих. Их тела уже извлекли. Причины ЧП устанавливаются.

По данным прокуратуры Москвы, пострадали несколько рабочих субподрядной коммерческой организации. Ее название не приводится. На место инцидента прибыл Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Ведомство начало проверку по факту ЧП.

СМИ писали, что в школе №1080 на востоке столицы обвалились четыре пролета. Шестеро человек могут оставаться под завалами.