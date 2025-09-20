В Москве двое рабочих погибли во время ремонта в школе

В школе на востоке Москвы обрушились строительные конструкции. Есть погибшие и пострадавшие, сообщили ТАСС в оперативных службах. СМИ пишут о двух погибших.

По данным агентства «Москва», инцидент произошел на Знаменской улице. Источник РЕН ТВ рассказал, что во время ремонта в школе обвалились четыре пролета. В результате двое человек погибли на месте, еще одного достали из-под завалов живым. Шестеро человек могут оставаться под завалами.

Telegram-канал 112 также пишет о двух жертвах. Канал уточняет, что ЧП случилось в школе №1080. На месте работают экстренные службы.