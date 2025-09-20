Рублев не прошел в четвертьфинал турнира в Ханчжоу
Андрей Рублев проиграл французскому теннисисту Валентину Ройе во втором круге турнира в китайском Ханчжоу. Игра продлилась 1 час 49 мин и закончилась со счетом 4:6, 6:7 (2:7) в пользу француза.
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
27-летний Рублеву занимает 14 строку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 17 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал чемпионом Олимпиады в миксте.
Турнир в Ханчжоу относится к категории ATP 250. Его призовой фонд превышает $1 млн.
О карьере теннисиста — в материале «Ъ» «Один турнир — один путь».