Один турнир — один путь

Спор за путевки на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдет в ноябре в Турине, приближается к своей кульминации. Менее чем за два месяца до старта этого состязания на шесть свободных мест в списке участников претендуют до двенадцати человек, в том числе Андрей Рублев и Карен Хачанов. Но чтобы продолжать борьбу за места в восьмерке лучших, им требуется для начала показать хорошие результаты в ходе китайской серии соревнований АТР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев (справа) и Карен Хачанов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Андрей Рублев (справа) и Карен Хачанов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Ситуация в верхней части мужской классификации, учитывающей результаты нынешнего сезона, немного отличается от положения элитных теннисисток в аналогичном женском рейтинге. Два лучших игрока, испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер, оторвались от остальных сильнее, чем белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швёнтек. Дело в том, что у женщин до финалов турниров Большого шлема, где разыгрывается наибольшее количество рейтинговых очков, в 2025 году доходили пять человек, а у мужчин, кроме Алькараса и Синнера, это удавалось лишь Александру Звереву из Германии, который уступил итальянцу в решающем матче Australian Open.

Иными словами, конкуренция в женском теннисе сейчас несколько выше, чем в мужском.

Что касается спора за путевки в Турин на итоговый турнир Nitto ATP Finals, то их пока обеспечили лишь Алькарас, набравший с января 10 540 очков, и Синнер, имеющий 7950 баллов. Серб Новак Джокович и Зверев набрали по 4180 очков, и по опыту прошлых лет можно утверждать, что они почти наверняка сохранят свои места в первой восьмерке. Вторую ее половину сейчас составляют американцы Бен Шелтон (3710 баллов) и Тейлор Фриц (3465), австралиец Алекс де Минаур (3145), а также итальянец Лоренцо Музетти (3070).

Занимающий девятое место британец Джек Дрейпер (2990) из-за травмы плеча еще во время US Open объявил о досрочном завершении сезона, а дальше довольно плотной группой идут шесть теннисистов — канадец Феликс Оже-Альяссим (2705), россиянин Андрей Рублев (2410), норвежец Каспер Рууд (2285), первая ракетка России Карен Хачанов (2210), датчанин Хольгер Руне (2190) и Александр Бублик из Казахстана (2145).

Таким образом, де-факто Рублев в АТР Race идет десятым, а Хачанов — двенадцатым, и для них еще не все потеряно. К тому же пока неизвестны планы Джоковича. Напомним, что в прошлом сезоне он, занимая в туринской гонке шестое место, отказался от защиты титула победителя Nitto ATP Finals 2023 года.

Как бы то ни было, перед Рублевым и тем более перед Хачановым стоит очень непростая задача. Им требуется выжимать максимум на каждом турнире, причем делать это придется на фоне усталости, накопившейся в конце сезона.

Не стоит забывать, что тринадцать состязаний, которые пройдут до итогового турнира в Турине, по географическому признаку разбиваются на две примерно равные половины: шесть из них пройдут в Азии, семь — в Европе. А процессы адаптации к смене климата и часовых поясов осенью тоже порой серьезно влияют на результаты.

Наиболее серьезное влияние на положение в элите, разумеется, будут иметь «мастерсы» в Шанхае (1–12 октября) и Париже (27 октября — 2 ноября). Важны и две пары «пятисоток» — в Токио и Пекине (24 сентября — 1 октября), а также Вене и Базеле (20–26 октября).

Впрочем, семь турниров категории 250 тоже в некоторой степени могут повлиять на распределение мест в топ-8. Первые из них стартуют в эту среду в Чэнду, где под первым номером посеян Музетти, и в Ханчжоу, где в список фаворитов входят Рублев и Бублик. Хачанов снялся с этого состязания с призовым фондом $1 млн и, видимо, приедет уже в Пекин. А вот для Даниила Медведева, который пока остается в топ-20 рейтинга АТР по итогам 52 недель за счет результатов прошлого сезона, Hangzhou Open будет первым пробным турниром, который он проведет с новой тренерской командой в составе чемпиона Australian Open 2002 года шведа Томаса Юханссона и австралийского специалиста Рохана Гецке.

Напомним, что Рублев, который не пропускает итоговый турнир с 2020 года, в прошлом сезоне по осени играл неудачно и на семи состязаниях после US Open выиграл лишь шесть матчей из четырнадцати. Хачанов же, наоборот, выглядел очень здорово. Он взял титул в Алма-Ате, дошел до финала в Вене и полуфинала в Париже, набрав за тот же промежуток времени 1090 очков — ровно третью часть из свой нынешней общей суммы в 52-недельном рейтинге АТР.

Евгений Федяков