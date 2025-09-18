Трамп заявил о признании движения «Антифа» террористической организацией

Президент США Дональд Трамп объявил о признании движения американских антифашистов «Антифа» террористической организацией. Об этом он написал в соцсети Truth Social. В своей публикации он назвал «Антифа» «больной, опасной, радикально левой катастрофой».

«Я также настоятельно рекомендую провести тщательное расследование в соответствии с высочайшими правовыми стандартами и практикой тех, кто финансирует “Антифа”»,— написал он.

Ранее Дональд Трамп заявлял о намерении признать движение террористическим, в случае, если эту идею одобрит Белый дом, в том числе генеральный прокурор Пэм Бонди.

Движение «Антифа» не имеет единой централизованной структуры, а сам термин используется для обозначения всех антифашистов.