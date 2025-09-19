Орбан вслед за Трампом хочет признать «Антифа» террористической организацией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал решение президента США Дональда Трампа признать движение «Антифа» террористической организацией. Господин Орбан сообщил, что намерен провести аналогичный процесс в Венгрии, чтобы классифицировать это движение как террористическое.

«Я рад решению американского президента и инициирую, чтобы мы сделали то же самое здесь, в Венгрии. "Антифа" — действительно террористическая организация... Поэтому я считаю, что это очень правильно, что в Венгрии пришло время классифицировать такие организации, как "Антифа", как террористические, по американскому образцу»,— заявил венгерский премьер в эфире радио Kossuth.

Движение «Антифа» не представляет собой юридическую структуру. Под этим понятием понимают сообщество сторонников анархистских взглядов.

18 сентября Дональд Трамп объявил о признании «Антифа» террористической организацией. Американский президент пригрозил расследованиями тем, кто финансирует эту группу.