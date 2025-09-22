К читателям газеты «Коммерсантъ»

Еврейский Новый год

Дорогие друзья! От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично поздравляю вас с праздником Рош а-Шана — наступлением еврейского 5786 года! Праздник Рош а-Шана побуждает нас подводить итоги, совершать «перезагрузку» в делах и мыслях, строить планы на новый год. Возможность почувствовать обновление необходима каждому из нас, чтобы двигаться вперед, духовно развиваться и оставлять позади груз неправильных поступков.

В эти два дня не только мы сами оцениваем собственные действия, но в первую очередь Всевышний вершит над нами суд, взвешивает на чаше весов наши дела, определяет судьбу мира и каждого человека на ближайший год. Тем не менее в Новый год наряду со строгостью Б-жественного суда мы чувствуем и Его милосердность, поэтому сам праздник наполнен радостью. И в этом нет противоречия. Написано мудрецами: «Так сказал Святой, благословен Он: — Если Я сотворю мир по Мере милосердия — будет много грехов; если же по Мере суда — мир не устоит; но вот, Я сотворю его и по Мере суда, и по Мере милосердия — и так мир устоит!»

Уверенность в прощении не убавляет нашего страха перед Всевышним и не создает иллюзии вседозволенности, а, наоборот, дает стимул становиться лучше — чтобы не разочаровать и не подорвать доверие, которое нам оказано. Поэтому в Рош а-Шана важно вспомнить не только свои ошибки и покаяться за плохие поступки, но и вспомнить все хорошее, что было в уходящем году, оценить изменения в жизни, увидеть за трудностями Высший замысел и поблагодарить Б-га за мудрость и заботу о нас. Правильный настрой Рош а-Шана поддерживают его заповеди и традиции. Нужно обязательно послушать трубление в шофар, чтобы пробудить раскаяние в душе и провозгласить Всевышнего Царем. Мы начинаем трапезу с обмакивания яблока в мед и пожелания друг другу хорошего и сладкого года. На праздничном столе круглая хала символизирует цикличность года. Принято подавать рыбу с головой, чтобы в новом году мы были «в голове, а не в хвосте». Цимес, блюдо из моркови, является символом процветания, зерна граната напоминают о 613 заповедях. Все вместе символы праздничного стола создают атмосферу торжественности и ожидания благосклонного приговора Всевышнего на будущий год.

От всего сердца поздравляю вас с праздником Рош а-Шана! Пусть этот год начнется с позитивного старта, с чувством обновления и вдохновением для осуществления всех планов! Пусть ваши добрые дела притягивают к вам удачу! Желаю, чтобы вы и ваши близкие были здоровы! Пусть Всевышний благословляет вас! Хорошего и сладкого года! Шана това уметука!

Александр Борода, раввин, президент Федерации еврейских общин России