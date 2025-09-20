В Анталье возобновил работу отель, из которого эвакуировали россиян

Эвакуированные из-за лесного пожара постояльцы гостиницы Titanic Deluxe Golf Belek в Анталье возвращаются в номера. В отеле заявили «РИА Новости», что он работает в обычном режиме.

«Пожар почти потушен, никаких проблем в работе отеля нет»,— уточнили в гостинице. В общей сложности в ней около 600 номеров.

Вчера лесные пожары в турецких провинциях Мугла и Анталья подобрались к жилым районам. Несколько районов в Анталье эвакуировали, были повреждены жилые строения. Сегодня утром эвакуация продолжилась. В Ассоциации туроператоров России уверяют, что россияне пока не отказываются от туров.