Пожары в Анталье вплотную приблизились к отелям и жилым домам

Несколько вспыхнувших накануне вечером и сегодня ночью лесных пожаров в турецких провинциях Мугла и Анталья вплотную подобрались к популярным туристическим местам и жилым районам. Как сообщает турецкое онлайн-издание Haberler.com, жителей нескольких районов в Анталье (в том числе в Аланье) уже эвакуировали, повреждены жилые строения, хозяйственные постройки, теплицы.

В тушении пожаров участвуют вертолеты, самолеты и пожарные расчеты. Но их работе препятствуют сильный ветер и сухая погода. В Аланье во многих районах в качестве меры предосторожности отключено энергоснабжение. Отдыхающие в регионе туристы, в том числе россияне, сообщают о затянутом дымом небе, едком запахе гари. В провинции Мугла из семи очагов возгорания локализованы пока только четыре.

Минувшим летом лесные пожары в Турции вспыхивали регулярно в условиях экстремальной жары. В июле их жертвами стали 14 человек, включая волонтеров, помогавших бороться с огнем.

Алена Миклашевская