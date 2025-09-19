АТОР: россияне не аннулируют туры в Турцию из-за пожара в районе Аланьи

Пожар в турецкой провинции Анталья на данный момент не угрожает россиянам, прибывшим в регион в составе организованных тургрупп. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Аннуляций и просьб о досрочном возвращении нет», — сообщила «РИА Новости» глава АТОР Майя Ломидзе.

По данным от принимающих компаний, лесные пожары возле Аланьи распространились в горной местности, вдали от прибрежных зон. В АТОР отметили, что «могут быть затронуты отдельные эко-отели в горах», но российские туроператоры не продают туры в такие объекты размещения.

Турецкие СМИ писали, что несколько очагов лесных пожаров в турецких провинциях Мугла и Анталья вплотную приблизились к жилым районам. Началась частичная эвакуация населения.