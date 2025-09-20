Володин считает, что мигранты не должны привозить семьи в Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным подход Минэкономики к миграционному вопросу. На этой неделе глава министерства Максим Решетников заявил, что мигранты должны работать по принципу «приехал, подработал, уехал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если мы говорим о трудовой миграции, приезжают люди работать в страну — отработали и уехали. Причем здесь семьи, дети? Там уже другие требования. Поэтому очень правильно то, что наконец-то профильное министерство свою позицию сформулировало, и мы ее будем поддерживать и разделять»,— сказал господин Володин, комментарий которого опубликовал в его Telegram-канале.

Глава Минэкономики говорил, что основная задача властей — повышение производительности труда местного населения. По его словам, в долгосрочной перспективе Россия не готова полагаться на массовый ввоз рабочей силы из-за границы. МВД РФ оценивало число нелегальных мигрантов в стране в 670 тыс. человек.

О миграционной политике властей — в материале «Ъ» «Для нелегалов настало 11 сентября».