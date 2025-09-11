Для нелегалов настало 11 сентября

Срок легализации мигрантов, установленный указом президента Владимира Путина, истек 10 сентября. До этой даты нелегально находящимся в РФ иностранцам предлагалось «урегулировать» свой правовой статус или покинуть страну. В МВД РФ, где ранее оценивали число нелегалов в 670 тыс. человек, уже пригрозили не сделавшим это иностранцам включением в реестр контролируемых лиц с блокировкой банковских карт, высылкой из страны и запретом на въезд в Россию. Эксперт оценивает сложность механизма легализации на «пять из десяти баллов» из-за очередей и наплыва мигрантов.

В МВД обещают, что с истечением срока действия президентского указа о легализации нелегалов спокойная жизнь у мигрантов закончится

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В МВД обещают, что с истечением срока действия президентского указа о легализации нелегалов спокойная жизнь у мигрантов закончится

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Указ президента Владимира Путина №1126 «о временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий» иностранцев был издан в декабре 2024 года и вступил в силу с 1 января 2025 года. Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в России нелегально, должны урегулировать правовой статус или покинуть страну до определенной даты. Сперва мигрантам следовало сделать это до 30 апреля, но затем Владимир Путин продлил действие своего указа до 10 сентября.

Желающих легализоваться иностранцев обещали не штрафовать (или применять к ним иные санкции) при выполнении нескольких условий: сдаче биометрических данных, прохождении тестирования на наркотики, инфекционные заболевания и ВИЧ, погашении задолженностей по налогам и другим обязательным платежам, предоставлении справки на знание русского языка, истории и законодательства РФ.

Необходимым условием легализации являлось и отсутствие причин для невыдачи трудовых патентов (например, предоставление поддельных документов для его получения), разрешений на работу и вида на жительство.

Для урегулирования статуса мигранту надлежало обратиться с заявлением в МВД или миграционный центр. В тексте указа упоминается и «реестр контролируемых лиц», заработавший после опубликования документа — в феврале 2025 года. В него заносят нарушителей закона: попадание туда грозит иностранцу блокировкой счетов, сим-карт и высылкой из страны.

Отметим, что за время публикации указа в РФ не раз ужесточались требования к пребыванию иностранцев. С 1 января 2025 года граждане безвизовых стран могут находиться в России 90 дней суммарно в течение года (а не полугода, как ранее). С 30 июня всем приезжим из безвизовых стран надо самостоятельно сдать биометрические данные в приложении ruID (минимум за 72 часа до приезда). С 1 сентября в Москве и Подмосковье заработали новые правила миграционного учета: приехавшие работать в эти регионы иностранцы из безвизовых стран должны установить мобильное приложение и разрешить властям отслеживать их геолокацию. Трехдневное отсутствие сведений о геолокации грозит трудовому мигранту попаданием в реестр контролируемых лиц и возможной депортацией (см. “Ъ” от 1 сентября).

По данным ФСБ, в первом полугодии 2025 года иностранцы из безвизовых стран, попадающих под новые правила учета в Москве и Подмосковье, совершили 2,6 млн визитов в Россию с целью работы. В МВД ранее сообщали, что на Москву и Подмосковье приходилось 40% регистраций иностранных работников.

Иначе говоря, правила учета с передачей геолокации могут затрагивать около 1 млн человек.

В феврале в МВД РФ оценивали число нелегалов в России в 670 тыс. человек. Замглавы ведомства Александр Горовой тогда говорил, что половину из них составляют женщины и дети, обещая в случае обращения к властям урегулировать их правовой статус «после проверки по специальным учетам и оценки отсутствия совершения правонарушений, посягающих на общественный порядок». Мигрантов, так и не сделавших это, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк пообещала с 11 сентября депортировать, а также применять к ним «все предусмотренные законом меры по ограничению прав, в том числе на въезд в будущем» (подразумевая попадание иностранца в реестр контролируемых лиц).

Эксперт по работе с трудовыми мигрантами благотворительного ПСП-фонда Андрей Якимов оценивает введение реестра контролируемых лиц «как жесткую меру, поданную как окончательное наведение порядка в сфере миграции» одновременно с пряником — режимом легализации для нелегалов. Господин Якимов говорит, что миграционные центры и органы МВД «начало осаждать» большое количество иностранцев в надежде легализоваться, особенно после применения к ним такой меры воздействия реестра, как блокировка банковских карт. Из-за наплыва желающих не все иностранцы успели пройти процедуру, с чем эксперт и связывает продление действия президентского указа до 10 сентября. При этом для легализации мигранту надлежало иметь «хорошего работодателя» и отсутствие административных штрафов, объясняет он, оценивая сложность легализации «на пять из десяти баллов». «Сам факт амнистии можно приветствовать: какое-то количество людей легализовалось и сразу попало на рынок труда. Но из-за очередей и логистических проблем механизмом смогли воспользоваться не все желающие»,— заключает господин Якимов.

Александр Воронов