Вход в вестибюль 1 станции метро «Площадь Ленина» закрыли из-за эскалатора

Вестибюль 1 станции метро «Площадь Ленина» (выход к Финляндскому вокзалу) в Петербурге закрыли на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. В настоящий момент станция работает только на выход, сообщили днем 19 сентября в ГУП «Петербургский метрополитен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Второй вестибюль станции «Площадь Ленина» работает в обычном режиме, уточнили в пресс-службе подземки.

UPD: Позднее в метрополитене уточнили, что вестибюль 1 станции «Площадь Ленина» вновь заработал на вход.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что режим работы первого вестибюля станции метро «Площадь Ленина» изменится вечером 19 сентября в связи с капитальным ремонтом эскалатора. Ограничить на вход вестибюль станции собрались с 17:00 до 19:00.

Андрей Цедрик